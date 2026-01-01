अभिषेक शर्मा ने बरसाए इतने छक्के कि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड हो गया स्वाहा, यह कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय

Abhishek Sharma, India vs New Zealand: अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय क्रिकेट में तहलका मचा दिया है. दरअसल, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले से पूर्व रोहित शर्मा भारतीय टीम की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज थे. मगर गुवाहाटी में छक्कों की बौछार करते हुए अभिषेक शर्मा ने यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. खबर लिखे जाने तक अभिषेक शर्मा के बल्ले से न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 13 छक्के निकले हैं. यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है. क्योंकि जारी सीरीज में दो मैच शेष बचे हुए हैं.

रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सीरीज में लगाए थे 10 छक्के

अभिषेक शर्मा से पहले यह बड़ी उपलब्धि रोहित शर्मा के नाम दर्ज थी. जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2021-22 में खेले गए एक टी20 इंटरनेशनल सीरीज में कुल 10 छक्के उड़ाए थे. मगर अब उनका रिकॉर्ड टूट चुका है. अभिषेक शर्मा अब भारत की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने उड़ाए पांच छक्के

न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए आज (25 जनवरी 2026) तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा बेहद प्रचंड लय में नजर आए. मैच के दौरान उन्होंने कुल 20 गेंदों का सामना किया. इस बीच 340.00 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 68 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से सात चौके और पांच छक्के देखने को मिले.

