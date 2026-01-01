फौजियों की वो 26 आदतें, जो तोड़ देती हैं दुश्मन की 26 पुश्तों के हौसले: सेना के वीरों की जुबानी

Republic Day Special | Happy Republic Day : भारतीय सेना (Indian Army) का नाम सुनते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम लड़का जब फौज की वर्दी (Fauji) पहनता है, तो उसके अंदर ऐसा क्या बदल जाता है कि वह मौत से भी नहीं डरता? यह सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, यह वो 26 आदतें हैं जो एक फौजी को 'सुपरह्यूमन' बनाती हैं. ये आदतें केवल सरहद पर दुश्मन को धूल चटाने के काम नहीं आतीं, बल्कि अगर एक आम इंसान इन्हें अपनी जिंदगी में उतार ले, तो वह किसी भी मुसीबत को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है. आइए, जानते हैं देश के जांबाज फौजियों से उनकी सफलता और निडरता का राज.

5 जांबाज फौजियों के अनुभव और अनमोल विचार

हमने देश के 5 पूर्व और वर्तमान में सेवा दे रहे फौजियों से बात की और उनके जीवन के उन अनमोल अनुभवों को संकलित किया, जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं.

1. संजय कुमार

संजय जी कहते हैं कि युद्ध मैदान में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका डर होता है.

"मैदान में हारा हुआ फौजी फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता."

सीख: रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपना बिस्तर खुद सही करें. यह दिन की पहली जीत होती है.

2. रविंद्र कुमार

रविंद्र जी का मानना है कि अनुशासन ही इंसान को जानवर से अलग बनाता है.

"वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का बोझ है."

सीख: मुश्किल समय में घबराने के बजाय लंबी सांस लें और सोचें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है. फिर उसका सामना करें.

3. राज कुमार

राज कुमार जी ने कई कठिन ऑपरेशन्स का हिस्सा रहने के बाद एक बड़ी बात कही.

"दुश्मन की गोलियों में उतना दम नहीं होता, जितना फौजी के इरादों में होता है."

सीख: अपनी शारीरिक क्षमता को हर दिन चुनौती दें. अगर आप फिट हैं, तो आपका दिमाग अपने आप तेज चलेगा.

4. रमेश शर्मा

रमेश जी कहते हैं कि सेना में हमें सिखाया जाता है कि 'सावधान' का मतलब सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी है.

"शांति के समय बहाया गया पसीना, युद्ध के समय खून बहने से बचाता है."

सीख: किसी भी काम को कल पर न टालें. फौज में 'कल' जैसा कोई शब्द नहीं होता.

5. सचिन शर्मा

युवाओं के लिए सचिन शर्मा का संदेश साफ है- मेहनत का कोई विकल्प नहीं.

"शेर की तरह जीने के लिए शेर जैसी मेहनत भी करनी पड़ती है."



सीख: अपने साथियों का साथ कभी न छोड़ें. अकेला इंसान गिर सकता है, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले कभी नहीं हारते.

फौजियों की 26 आदतें (26 Army Habits for Success)

इस फौजियों से बात करने के बाद जो 26 बातें हमें समझ आई, जो आपके जीवन को भी बदल सकती हैं वे यहां हैं -

देशप्रेम: देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वह मां की तरह होता है. उसकी मिट्टी की खुशबू फौजी की सांसों में बस जाती है. जरूरत पड़े तो वह हंसते-हंसते अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है, क्योंकि उसके लिए तिरंगे की शान सबसे ऊपर होती है. अनुशासन (Discipline): फौजी के लिए अनुशासन कोई नियमों की किताब नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की आदत है. समय पर उठना, सही तरीके से बोलना, जिम्मेदारी निभाना-ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. मानसिक मजबूती: शरीर थक सकता है, पैर जवाब दे सकते हैं, लेकिन दिमाग हार मानना नहीं जानता. फौज सिखाती है कि मुश्किल से लड़ाई पहले मन में जीती जाती है. निडरता: डर इंसान की फितरत है, लेकिन डर को काबू में रखना फौजी की पहचान है. खतरे के सामने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ जाना उसकी आदत बन जाती है. टीम वर्क: यहां “मैं” की जगह हमेशा “हम” होता है. हर जीत पूरी टुकड़ी की होती है और हर मुश्किल मिलकर झेली जाती है. अकेला कोई जंग नहीं जीतता. अनुकूलन क्षमता (Adaptability): कभी बर्फीली हवाएं, कभी तपता रेगिस्तान-माहौल चाहे जैसा हो, फौजी खुद को उसमें ढाल लेता है. हालात से लड़ना नहीं, उन्हें अपनाना सीखता है. साहस (Grit): जब उम्मीदें टूटने लगें और रास्ते बंद दिखें, तब भी फौजी डटा रहता है. हार मानना उसके शब्दकोश में नहीं होता. साफ-सफाई: वर्दी की सफाई और जूतों की चमक सिर्फ दिखावा नहीं, यह उसके अनुशासन और आत्मसम्मान का प्रतीक होती है. ईमानदारी: वर्दी पहनते ही जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है. सच्चाई और वफादारी उसके स्वभाव में रच-बस जाती है. त्वरित निर्णय लेना: जंग में देर की कोई जगह नहीं होती. सही समय पर सही फैसला लेना जान बचा भी सकता है और मिशन भी सफल बना सकता है. संसाधनों का सही उपयोग: कम साधनों में भी बेहतर काम करना फौजी की खासियत है. वह फिजूलखर्ची नहीं, समझदारी सिखाता है. शारीरिक फिटनेस: तंदरुस्त शरीर ही मजबूत हौसले को संभाल सकता है. नियमित अभ्यास उसकी दिनचर्या का हिस्सा होता है. निरंतर सीखना: हर दिन नई चुनौती होती है और हर चुनौती नया सबक देती है. सीखना कभी रुकता नहीं. भाईचारा: धर्म, भाषा और जाति की दीवारें यहां टूट जाती हैं. मुश्किल समय में साथी ही परिवार बन जाते हैं. सादगी: कम में संतोष और बड़े विचार-यही उसकी पहचान होती है. धैर्य (Patience): कभी घंटों इंतजार, कभी लंबी निगरानी-सब्र रखना फौजी अच्छी तरह जानता है. लक्ष्य पर ध्यान (Focus): नज़र भटकती नहीं, मन डगमगाता नहीं. उसका ध्यान सिर्फ मिशन पर टिका रहता है. जिम्मेदारी लेना: गलती हो तो स्वीकार करना और सफलता का श्रेय साथियों को देना उसकी आदत होती है. सजगता (Alertness): फौजी हर पल चौकन्ना रहता है. छोटी-सी हलचल भी उसकी नजर से नहीं बचती. समय की पाबंदी: वक्त की कीमत वह अच्छे से समझता है. उसके लिए समय पर पहुँचना सम्मान की बात होती है. विनम्रता: इतनी ताकत होने के बावजूद व्यवहार में सरलता और सम्मान बना रहता है. तकनीकी समझ: आधुनिक उपकरणों और तकनीक को समझना उसकी मजबूरी भी है और ताकत भी. तनाव प्रबंधन: भारी दबाव में भी संतुलन बनाए रखना वह सीख जाता है. सर्वाइवल स्किल: कठिन हालात में भी खुद को सुरक्षित रखना और आगे बढ़ते रहना उसकी कला होती है. नेतृत्व क्षमता (Leadership): फौजी आदेश देने से ज्यादा उदाहरण पेश करता है. वह साथ चलकर रास्ता दिखाता है. कभी हार न मानना (Never Give Up): जब तक सांस चल रही है, तब तक कोशिश जारी रहती है. यही फौजी की असली पहचान है.

तो इन फौजियों से आप क्‍या सीख लेंगे. क्‍या नए साल के इस पहले महीने में फौजियों की ये 26 आदतें आपका जीवन बदल पाएंगी... उनकी ये आदतें हमें सिखाती हैं कि जीवन चुनौतियों का नाम है. अगर हम अपने दैनिक जीवन में अनुशासन, निडरता और टीम वर्क को अपना लें, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती. इन फौजियों का जीवन केवल सरहद की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हम सबके लिए प्रेरणा का एक महासागर है.

फौजियों की ये 26 आदतें सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं, बल्कि आम ज़िंदगी में भी इंसान को मजबूत बना सकती हैं. अगर हम इनमें से आधी आदतें भी अपना लें, तो जीवन की हर लड़ाई आसान हो सकती है. हम अगर फौज में नहीं भी हैं तो भी देख के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अपने सामाज‍िक कर्तयव्‍यों को न‍िभा कर. तो क्‍यों न इस गणतंत्र दिवस पर खुद को न‍ियंंत्र‍ित और संतुल‍ित करें, अनुशासित करें ताक‍ि देश के व‍िकास में सहभागी हो पाएं...

जय ह‍िंंद!

Happy Republic Day