अभिज्ञान कुंडू का यूथ ODI में तहलका, सबसे तेज दोहरा शतक बनाने के बाद भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूके !

Abhigyan Kundu record: अभिज्ञान ने  यूथ वनडे में सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अभिज्ञान  ने  121 गेंद पर दोहरा शतक जमाने का कमाल कर किया.

Abhigyan Kundu record: अंडर 19 एशिया कप में मलेशिया के खिलाफ मैच में 17 साल के भिज्ञान कुंडू ने दोहरा शतक ठोक इतिहास रच दिया. अभिज्ञान कुंडू ने 125 गेंद पर 209 रन की पारी खेली, अपनी पारी में अभिज्ञान ने  9 छक्के और 17 चौके लगाए. अभिज्ञान कुंडू ने 167.20 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाका कर दिया. ऐसा कर अभिज्ञान ने  यूथ वनडे में सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाने का कमाल किया. अभिज्ञान  ने  121 गेंद पर दोहरा शतक जमाने का कमाल कर किया. वहीं,  इससे पहले साउथ अफ्रीका के जोरिच वैन शाल्कविक ने जुलाई 2025 में ज़िम्बाब्वे U-19 के खिलाफ 153 गेंदों में 215 रन बनाए और इस फॉर्मेट में 200 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी थे. उन्होंने अपनी तूफानी पारी में 19 चौके और 6 छक्के शामिल थे, और उन्होंने सिर्फ 145 गेंदों में दोहरा शतक ठोका था. 

रिकॉर्ड बुक में नहीं गिना जाएगा

दरअसल, अभिज्ञान कुंडू के रन और दोहरा शतक  यूथ वनडे मैच के रिकॉर्ड में नहीं गिना जाएंगे. मलेशिया आईसीसी के फुल मेंबर में शामिल नहीं है और इस वजह से इस मैच को अंडर-19 इंटरनेशनल मैच का दर्जा नहीं मिलेगा. मलेशिया के खिलाफ ही पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने 177 रन बनाए थे, उस रिकॉर्ड को भी रिकॉर्ड लिस्ट में जगग नहीं मिली थी. 

 मैच की बात करें तो भारतीय अंडर 19 टीम ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर408 रन बनाए, जिसमें अभिज्ञान  ने 125 गेंद पर  209 रन की पारी खेली, इसके अलावा वेदांत त्रिवेदी ने 90 रन की पारी खेली, बता दें कि वैभव ने मैच में 50 रन की पारी खेली. 

कौन है अभिज्ञान कुंडू 

विकेटकीपर बैटर अभिज्ञान कुंडू बेहद टैलेंटेड माने जाते हैं. मुंबई के लिए अलग-अलग एज ग्रुप में बैटिंग करने वाले अभिज्ञान ने अपनी पहली शतकीय पारी 15 साल की उम्र में ही लगा दी. अंडर 16 में भी उन्होंने काफ़ी रन बटोरे और रिकॉर्ड बुक में शामिल हुए.

