माधुरी दीक्षित के 32 साल पुराने गाने पर नाचीं अंकिता लोखंडे, इस फिल्म का एक गाना दूरदर्शन पर हो गया था बैन

अंकिता लोखंडे ने अपना डांस वीडियो शेयर करते हुए 80 और 90 के दशक के गानों की खासियत के बारे में भी बात की. वीडियो देख आपको भी माधुरी याद आ जाएंगी.

माधुरी दीक्षित के गाने पर अंकिता लोखंडे की धांसू परफॉर्मेंस
नई दिल्ली:

अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियों में वो अपना जबरदस्त डांसिंग टैलेंट दिखाती नजर आ रही हैं. इस वीडियो को और खास बनाता है वो गाना जिस पर अंकिता डांस कर रही हैं. दरअसल अंकिता ने इस वीडियो में माधुरी दीक्षित के हिट गाने 'पालकी में होके सवार चली रे' पर डांस करती नजर आ रही हैं. ये गाना साल 1993 में आई फिल्म खलनायक में था. इस फिल्म के ज्यादातर गाने काफी पसंद किए गए थे. इस बीच  अंकिता के लोखंडे ने एक बार फिर म्यूजिक लवर्स को इस गाने की याद दिला दी. 

ये वीडियो शेयर करते हुए अंकिता लोखंडे ने लिखा, 80 और 90 के दशक के गाने सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे. पाली में होके सवार चली चली रहे. माधुरी दीक्षित एक अहसास. इस जनरेशन को साउंड मिलेगा पर वो फीलिंग नहीं. धन्य हू कि मैं 80 के दशक की पैदाइश हूं. क्योंकि वहीं से सपने देखना और सीखना शुरू हुआ और मैं आज भी सीख रही हूं. 

वीडियो में अंकिता के लुक की बात करें तो नीले सूट में अंकिता काफी खूबसूरत लग रही थीं. हाथों में चूड़ियां और खुले बाल उनका लुक खाफी खूबसूरत लग रहा था. अंकिता की तारीफ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी की. फैन्स ने अंकिता के लुक और डांस की तो तारीफ की ही. साथ ही साथ मास्टर शेफ में उन्हें मिस करने का मैसेज भी शेयर किया. उन्होंने लिखा, लाफ्टर शेफ कब आओगे. हम आपको मिस कर रहे हैं अंकिता और विक्की. एक ने चुटकी लेते हुए लिखा, मैम आपने दवाई नहीं ली ना आज. एक ने लिखा, पर आप करना क्या चाहती हैं. बाल दिखाना चाहती हैं, डांस दिखाना चाहती हैं या अपनी बालकनी दिखाना चाहती हैं.

कौनसा गाना हुआ था बैन?

खलनायक में एक गाना था 'चोली के पीछे क्या है'. इस गाने के लिरिक्स पर काफी विवाद हुआ था. इस गाने के बोल को कई लोगों ने अश्लील और महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक करार दिया. नाराजगी इतनी बढ़ी कि मामला अदालत तक पहुंच गया. शिकायतकर्ताओं ने मांग की कि सेंसर बोर्ड इस गाने को फिल्म से हटाए और बिक चुके कैसेट्स को वापस मंगाए.

कोर्ट ने ठहराया निर्दोष

कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि गाने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है. इसके बावजूद विवाद शांत नहीं हुआ. तब शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने गाने का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और विरोध बंद होना चाहिए. फिर भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने अपने स्तर पर गाने को बैन कर दिया, जिसके चलते इसे टीवी और रेडियो पर नहीं बजाया गया.

