Exclusive: टी20 वर्ल्ड कप में कौन जीतेगा ट्रॉफी? आकाश चोपड़ा ने कर दी भविष्यवाणी

Aakash Chopra Exclusive Interview: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में कौन सी दो टीमें प्रवेश करेंगी? इस सवाल के जवाब में आकाश चोपड़ा ने भारत और ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया.

Exclusive: टी20 वर्ल्ड कप में कौन जीतेगा ट्रॉफी? आकाश चोपड़ा ने कर दी भविष्यवाणी
आकाश चोपड़ा की भविष्यवाणी
Aakash Chopra Exclusive Interview: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब गिनती के महज चंद दिन शेष रह गए हैं. टूर्नामेंट का आगाज सात फरवरी से हो रहा है. उससे पहले देश के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने NDTV के साथ चर्चा करते हुए कई दिलचस्प सवालों का जवाब दिया है. हमारे रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल किया कि टीम में कई सारे ओपनर हैं. आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'अभिषेक शर्मा के साथ संजु सैमसन. दोनों कमाल के ओपनर हैं. उनसे कमाल की उम्मीद भी कर रहा हूं. मुझे लग रहा है कि अभिषेक शर्मा (टी20 वर्ल्ड कप 2026 में) भारत की तरफ से सर्वोच्च स्कोरर रहेंगे.'

सूर्यकुमार यादव के फॉर्म पर आकाश का जवाब

मौजूदा समय में सूर्यकुमार यादव का फॉर्म डगमगाया हुआ है. उनके फॉर्म पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'वापिस आ जाना चाहिए. वर्ल्ड कप में हम उनकी फॉर्म नहीं बल्कि कप्तानी पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा. क्योंकि अभी पांच मुकाबले (न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज) उन्हें खेलने हैं. यहां तीन नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए खूब रन बनाए. जिससे मजा आ जाए.'

टी20 वर्ल्ड कप में कौन गेंदबाज चमकेंगे? 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के कौन से गेंदबाज धमाल मचाएंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह. ये दो गेंदबाज हैं. हो सकता है बुमराह सारे मैच ना खेलें. नामीबिया वाला मैच छोड़ सकते हैं. वरुण तो सारे खेलेंगे. मुझे नहीं लगता है कि वरुण को कोई आसानी से पढ़ पाएगा.'

कौन सी चार टीम सेमीफाइनल के लिए करेंगी क्वालिफाई?

हमारे रिपोर्टर ने जब उनसे पुछा कि कौन सी चार टीम सेमीफाइनल के लिए करेंगी क्वालिफाई? तो उन्होंने कहा, 'ये आपने तो काफी कठिन सवाल पूछ लिया.' सेमीफाइनल के लिए आकाश ने कुल पांच टीमों का नाम बताया है. जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का नाम शामिल है. उनका मानना है कि इनमें से ही चार टीमें सेमीफाइनल के लिए करेंगी क्वालिफाई करेंगी. 

किन दो टीमों के बीच खेला जाएगा फाइनल? 

फाइनल मुकाबले में कौन सी दो टीमें प्रवेश करेंगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया. इसके अलावा जब उनसे विजेता टीम के बारे में पुछा गया तो उन्होंने कहा, 'देखिए जी मन तो यही कह रहा है. दिल भी यही कह रहा है. पर वर्ल्ड कप जीतना आसान नहीं होता है. ये बात सभी को पता है.' आकाश ने भारत के जीज की संभावना जताई है. 

पाकिस्तान का क्या है चांस? 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के भविष्य के बारे में बात करते हुए आकाश ने कहा, 'ये तो पाकिस्तान को भी नहीं लगता होगा.' यानी कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान के जीतने की संभावना बेहद कम है.

