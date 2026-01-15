विराट, सचिन, पोंटिंग नहीं, वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड कप में बताया कौन से दो खिलाड़ी हैं उनके फेवरेट क्रिकेटर

Vaibhav Suryavanshi Big Statement: युवा वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने बेहद ही कम समय में अपने बेहतरीन खेल से हर किसी का दिल जीता है. उनके चाहने वालों की एक लंबी फेहरिस्त है. फैंस ही नहीं कई खिलाड़ी भी उन्हें पसंद करते हैं. मगर युवा स्टार का चहेता खिलाड़ी कौन हैं? इस सवाल का जवाब बहुत कम लोग ही जानते हैं. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वैभव के पसंदीदा क्रिकेटर कौन हैं? तो उसका जवाब उन्होंने खुद दिया है. स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट (Star Sports Select) पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रायन लारा और युवराज सिंह उनके फेवरेट क्रिकेटर हैं.

अंडर 19 वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी

मौजूदा समय में वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे दौरे पर हैं. जहां वह आईसीसी पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में व्यस्त हैं. टूर्नामेंट में उन्हें भारतीय अंडर 19 टीम की तरफ से बतौर सलामी बल्लेबाज शामिल किया गया है. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि यहां भी उनका बल्ला जमकर चलेगा और भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे.

वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट करियर

वैभव सूर्यवंशी ने खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम की तरफ से कुल आठ फर्स्ट क्लास, आठ लिस्ट ए और 18 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से फर्स्ट क्लास की 12 पारियों में 17.25 की औसत से 207, लिस्ट ए की आठ पारियों में 44.12 की औसत से 353 और टी20 की 18 पारियों में 41.23 की औसत से 701 रन निकले हैं.

वैभव सूर्यवंशी के नाम फर्स्ट क्लास में एक अर्धशतक, लिस्ट ए में एक शतक और एक अर्धशतक और टी20 में तीन शतक और एक अर्धशतक दर्ज है.

