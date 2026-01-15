ईरान में फंसे भारतीयों की होगी वतन वापसी, भारत कल से शुरू करेगा रेस्क्यू मिशन

ईरान में बिगड़ते हालात और बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने का बड़ा फैसला किया है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को अर्जेंट एडवाइजरी जारी करके भारतीयों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है. इसी कड़ी में शुक्रवार को तेहरान से भारतीयों को लेकर नई दिल्ली के लिए पहली इवैक्युएशन फ्लाइट रवाना होगी.

सुबह 8 बजे तैयार रहने का निर्देश

भारत सरकार की तरफ से खबर लिखे जाने तक इस बारे में कोई औपचारिक सूचना जारी नहीं की गई थी. हालांकि जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने एक बयान जारी करके बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान में पढ़ रहे छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है. छात्रों के पासपोर्ट और व्यक्तिगत विवरण जुटा लिए गए हैं. पहले बैच के छात्रों को शुक्रवार सुबह 8 बजे तक तैयार रहने का निर्देश दिया गया है.

पहली फ्लाइट में छात्रों को तरजीह

बताया गया कि सबसे पहले गोलिस्तान यूनिवर्सिटी, शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के छात्रों को भारत वापस लाया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की फाइनल लिस्ट गुरुवार देर रात तक जारी कर दी जाएगी. इससे पहले भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और देश छोड़ने की सलाह दी थी.

ईरान में 10 हजार से ज्यादा भारतीय

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ईरान में फिलहाल करीब 10 हजार भारतीय नागरिक मौजूद हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से फोन पर लंबी बातचीत की थी. इस दौरान ईरान और उसके आसपास के सुरक्षा हालातों की समीक्षा की गई.

ट्रंप की धमकी के बाद हालात गंभीर

भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है क्योंकि वहां जमीनी हालात किसी भी वक्त बेहद नाजुक मोड़ ले सकते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों का हिंसक दमन जारी रखा तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है. जवाब में ईरान की खामेनेई सरकार ने भी युद्ध के लिए तैयार होने की बात कहते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पलटवार की धमकी दी है.

भारत से कई उड़ानों पर भी असर

ईरान द्वारा अपना एयरस्पेस बंद किए जाने के कारण भारत की कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर बुरा असर पड़ा है. एयर इंडिया और इंडिगो को गुरुवार को अपनी कई विदेशी उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. एयर इंडिया की अमेरिका और यूरोप जाने वाली उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जबकि इंडिगो की तुर्की, अज़रबैजान और जॉर्जिया जैसी सेवाओं पर असर पड़ा है. एयर इंडिया ने दिल्ली से न्यूयॉर्क और मुंबई से न्यूयॉर्क सहित कम से कम तीन प्रमुख उड़ानें रद्द कर दी हैं.

