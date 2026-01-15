80 के दशक में बनती धुरंधर तो अमिताभ बनते हमजा! विनोद खन्ना होते रहमान डकैत? AI फोटोज ने जीता फैन्स का दिल

धुरंधर 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनी. मजेदार बात ये है इसका दूसरा पार्ट 19 मार्च को आने वाला है. ऐसे में इसे लेकर एक्साइटमेंट थमने का नाम नहीं रही है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई. पोस्ट में दिखाया गया है कि अगर धुरंधर 80 के दशक में बनी होती तो इसकी कास्टिंग क्या होती और उन सितारों के लुक किस तरह के होते. इस AI जनरेटेडे तस्वीरों में लीड हीरो हमजा अली मजारी से लेकर रहमान डकैत, यलीना और उजैर बलोच तक की तस्वीरें शेयर की गई थीं.

सोशल मीडिया पर एक्टिव सौविक, एक AI आर्टिस्ट और शॉर्ट फिल्म मेकर, जिन्हें इंस्टाग्राम पर मिस्टर हेलरोकर के नाम से जाना जाता है, ने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां ओरिजिनल फिल्म की इंटेंसिटी 80 के दशक के फैशन के रफ चार्म से मिलती है, जिसे बोल्ड, एक्सप्रेसिव स्टाइल में पेश किया है.

पावरहाउस जोड़ी: अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना

वायरल पोस्ट में अमिताभ बच्चन को हमजा अली मजारी के रोल में अमिताभ बच्चन को दिखाया गया है. अमिताभ बच्चन के लंबे बाल, काले कुर्ते पजामे वाला लुक काफी रॉ और इंटेंस लग रहा है. विनोद खन्ना को बेटे अक्षय खन्ना वाले रहमान डकैत के किरदार में दिखाया गया. फोटो देखकर आप कहेंगे कि वाकई फिल्म में अगर ये दोनों भी होते तो फिल्म ब्लॉकबस्टर ही होती. अमिताभ और विनोद खन्ना के बाद श्रीदेवी को सारा अर्जुन के किरदार में दिखाया गया है. अमरीश पुरी को एसपी असलम चौधरी के किरदार में दिखाया गया. इनके अलावा जैक्री श्रॉफ और ऋषि कपूर को भी अलग-अलग अंदाज में दिखाया गया है. परफॉर्मेंस के तौर पर देखा जाए तो ये सभी अपनी कलाकारी का लोहा मना चुके हैं. ऐसे में अगर वाकई ये फिल्म 80 के दशक में ही बनती तो एक अलग लेवल की ब्लॉकबस्टर हो सकती थी.



