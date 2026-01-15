विज्ञापन

80 के दशक में बनती धुरंधर तो अमिताभ बनते हमजा! विनोद खन्ना होते रहमान डकैत? AI फोटोज ने जीता फैन्स का दिल

धुरंधर अगर 80 के दशक में बनती तो क्या होता है? कौन होता हमजा और कौन बनता रहमान डकैत? सोशल मीडिया पर वायरल हुईं AI की तस्वीरें.

Read Time: 2 mins
Share
80 के दशक में बनती धुरंधर तो अमिताभ बनते हमजा! विनोद खन्ना होते रहमान डकैत? AI फोटोज ने जीता फैन्स का दिल
80 के दशक में बनती धुरंधर तो कुछ ऐसी होती स्टारी कास्ट!
Social Media
नई दिल्ली:

धुरंधर 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनी. मजेदार बात ये है इसका दूसरा पार्ट 19 मार्च को आने वाला है. ऐसे में इसे लेकर एक्साइटमेंट थमने का नाम नहीं रही है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई. पोस्ट में दिखाया गया है कि अगर धुरंधर 80 के दशक में बनी होती तो इसकी कास्टिंग क्या होती और उन सितारों के लुक किस तरह के होते. इस AI जनरेटेडे तस्वीरों में लीड हीरो हमजा अली मजारी से लेकर रहमान डकैत, यलीना और उजैर बलोच तक की तस्वीरें शेयर की गई थीं.

सोशल मीडिया पर एक्टिव सौविक, एक AI आर्टिस्ट और शॉर्ट फिल्म मेकर, जिन्हें इंस्टाग्राम पर मिस्टर हेलरोकर के नाम से जाना जाता है, ने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां ओरिजिनल फिल्म की इंटेंसिटी 80 के दशक के फैशन के रफ चार्म से मिलती है, जिसे बोल्ड, एक्सप्रेसिव स्टाइल में पेश किया है.

पावरहाउस जोड़ी: अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना

वायरल पोस्ट में अमिताभ बच्चन को हमजा अली मजारी के रोल में अमिताभ बच्चन को दिखाया गया है. अमिताभ बच्चन के लंबे बाल, काले कुर्ते पजामे वाला लुक काफी रॉ और इंटेंस लग रहा है. विनोद खन्ना को बेटे अक्षय खन्ना वाले रहमान डकैत के किरदार में दिखाया गया. फोटो देखकर आप कहेंगे कि वाकई फिल्म में अगर ये दोनों भी होते तो फिल्म ब्लॉकबस्टर ही होती. अमिताभ और विनोद खन्ना के बाद श्रीदेवी को सारा अर्जुन के किरदार में दिखाया गया है. अमरीश पुरी को एसपी असलम चौधरी के किरदार में दिखाया गया. इनके अलावा जैक्री श्रॉफ और ऋषि कपूर को भी अलग-अलग अंदाज में दिखाया गया है. परफॉर्मेंस के तौर पर देखा जाए तो ये सभी अपनी कलाकारी का लोहा मना चुके हैं. ऐसे में अगर वाकई ये फिल्म 80 के दशक में ही बनती तो एक अलग लेवल की ब्लॉकबस्टर हो सकती थी. 

 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sridevi, Jackie Shroff, Rishi Kapoor, Amitabh Bachchan, Vinod Khanna, AI Imagines Dhurandhar, Amitabh Bachchan In Dhurandhar, Ranveer Hamza, Vinod Khanna As Khanna Rehman
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com