सिर में 20 टांके लगे, U19 कोच पर क्रिकेट खिलाड़ियों ने किया हमला

कोच ने आरोप लगाया है कि तीन लोकल क्रिकेटरों ने चल रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के लिए टीम में शामिल न किए जाने पर उन पर हमला किया.

  • पांडिचेरी के U19 हेड कोच एस वेंकटरमन पर तीन क्रिकेटरों ने टीम में शामिल न किए जाने पर हमला किया गया
  • वेंकटरमन के सिर पर 20 टांके लगे और कंधे में फ्रैक्चर हुआ, पुलिस ने FIR दर्ज की है
  • पुलिस ने बताया कि हमला पहले से प्लान किया गया था और संदिग्ध अभी भी फरार हैं
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ पांडिचेरी (CAP) के U19 हेड कोच एस वेंकटरमन पर तीन लोकल क्रिकेटरों ने कथित तौर पर हमला किया, क्योंकि उन्हें चल रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया था.  द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना सोमवार को वेंकटरमन को "मारने के इरादे से" हुई, जिससे उनके सिर में चोट लगी और कंधे में फ्रैक्चर हो गया.  पुलिस ने कन्फर्म किया कि इस घटना के बारे में सेदारपेट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है, जिससे वेंकटरमन के माथे पर 20 टांके लगे हैं.

रिपोर्ट में सेदारपेट पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर एस राजेश के हवाले से कहा गया, "वेंकटरमण के माथे पर 20 टांके लगे हैं, लेकिन वह स्थिर हैं बताए गए खिलाड़ी फरार हैं, और हम उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं. आगे की जानकारी सही समय पर दी जाएगी." वेंकटरमण ने अपनी शिकायत में बताया कि भारतीदासन पांडिचेरी क्रिकेटर्स फोरम के सेक्रेटरी, जी. चंद्रन ने तीन क्रिकेटरों को उन पर हमला करने के लिए उकसाया. एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने NDTV को बताया कि हमला "पहले से प्लान किया हुआ और बहुत हिंसक था," और कहा कि सस्पेक्ट अभी भी फरार हैं.  ऑफिसर ने कहा, "हम तीनों की तलाश कर रहे हैं."

इस चौंकाने वाली घटना से लोकल क्रिकेट जगत में गुस्सा फैल गया है, कई अधिकारियों ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे युवा खिलाड़ियों पर बढ़ते दबाव और अनुशासनहीनता का खतरनाक संकेत बताया है.  CAP के सूत्रों ने कहा कि एसोसिएशन जांच में पूरा सहयोग करेगी और पुलिस की जांच पूरी होने के बाद अंदरूनी कार्रवाई करेगी.  एक बड़ी क्रिकेट जगह के अंदर हुए इस हिंसक हमले ने प्लेयर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग जगहों पर सिक्योरिटी और स्टेट-लेवल सिलेक्शन को लेकर होने वाले तनाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल, पुडुचेरी पुलिस का कहना है कि प्राथमिकता आरोपी को गिरफ्तार करना और इस हमले की जवाबदेही तय करना है, जिसने कोचिंग जगत को हिलाकर रख दिया है. 

India, India U19, Cricket
