दिल्ली का प्रदूषण 4 साल में होगा खत्म, सीएम रेखा गुप्ता ने बनाया प्लान; आतिशी पर SGPC सख्त

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली सरकार चार साल की अवधि में पीएम 2.5 के स्तर को काफी कम करने के लिए काम कर रही है. गुप्ता ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कई विभागों को शामिल करते हुए एक कार्य योजना प्रस्तुत की और अधिकारियों को ‘स्पष्ट और परिणामों पर केंद्रित' तरीके से काम करने का निर्देश दिया.

पीएम 2.5 हवा में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं जो सांस के साथ शरीर में फेफड़ों तक जा सकते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं. गुप्ता ने कहा, ‘‘प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लंबी है; हमारी सरकार चार साल की अवधि में वायु प्रदूषण (पीएम 2.5) के स्तर को काफी हद तक कम करने के लिए एक स्पष्ट, और परिणामों पर केंद्रित कार्य योजना पर काम कर रही है.''

एसजीपीसी ने प्रस्ताव पारित किया