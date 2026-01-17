दिल्ली का प्रदूषण 4 साल में होगा खत्म, सीएम रेखा गुप्ता ने बनाया प्लान; आतिशी पर SGPC सख्त

- रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार चार वर्षों में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए कार्य योजना बना रही है
- पीएम 2.5 सूक्ष्म कण हैं जो फेफड़ों तक पहुंचकर स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं
- बैठक में विभिन्न विभागों को स्पष्ट और परिणाम केंद्रित तरीके से प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्देश दिए गए
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली सरकार चार साल की अवधि में पीएम 2.5 के स्तर को काफी कम करने के लिए काम कर रही है. गुप्ता ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कई विभागों को शामिल करते हुए एक कार्य योजना प्रस्तुत की और अधिकारियों को ‘स्पष्ट और परिणामों पर केंद्रित' तरीके से काम करने का निर्देश दिया.
पीएम 2.5 हवा में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं जो सांस के साथ शरीर में फेफड़ों तक जा सकते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं. गुप्ता ने कहा, ‘‘प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लंबी है; हमारी सरकार चार साल की अवधि में वायु प्रदूषण (पीएम 2.5) के स्तर को काफी हद तक कम करने के लिए एक स्पष्ट, और परिणामों पर केंद्रित कार्य योजना पर काम कर रही है.''
एसजीपीसी ने प्रस्ताव पारित किया
- शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा के समाप्त हुए शीतकालीन सत्र में आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी द्वारा सिख गुरुओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर निंदा की है. अधिकारियों ने बताया कि एसजीपीसी की कार्यसमिति की बैठक की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने की.
- इस बैठक में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी द्वारा कथित तौर पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया.
- पिछले साल गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर छह जनवरी को दिल्ली विधानसभा सत्र में चर्चा के बाद आतिशी द्वारा सिख गुरुओं के प्रति कथित तौर पर अनादर का मुद्दा एक बड़े राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया है, जिसमें दिल्ली में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पंजाब में आम आदमी पार्टी शामिल हैं.
- धामी ने कहा, “दिल्ली विधानसभा में एक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा सिख गुरुओं के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाता है. आम आदमी पार्टी के नेता के इस निंदनीय रवैये के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.”
