दिल्ली में आज विजय चौक पर भव्य बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आयोजित होगी, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित शीर्ष गणमान्य मौजूद रहेंगे. सैन्य बैंड भारतीय धुनों से माहौल बनाएंगे. कार्यक्रम को देखते हुए दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक कई मार्ग बंद रहेंगे और बस रूट बदले जाएंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है.

दिल्ली में आज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी: शानदार सैन्य परंपरा की दिखेगी झलक, कई रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ लें ये ट्रैफिक एडवाइजरी

गणतंत्र दिवस उत्सव का औपचारिक समापन करने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह आज 29 जनवरी को विजय चौक पर भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा. सैन्य परंपरा, अनुशासन और भारतीय संगीत के सम्मोहक मेल वाले इस कार्यक्रम को देखने के लिए हर साल देश‑दुनिया की निगाहें दिल्ली पर टिकी रहती हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में होने वाले इस आयोजन में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल रहेंगे.

क्या है बीटिंग रिट्रीट की परंपरा?

बीटिंग रिट्रीट सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है. पहले युद्ध के समय शाम ढलते ही बिगुल बजाकर सैनिकों को लड़ाई रोककर शिविर में लौटने का संकेत दिया जाता था. इसी परंपरा को आज सैन्य संगीत और संयुक्त बैंड की प्रस्तुतियों के रूप में निभाया जाता है. विजय चौक पर तीनों सेनाओं के बैंड भारतीय धुनों के साथ समारोह को भव्य रूप देंगे.

विजय चौक पर इस बार नई पहल

इस वर्ष समारोह की विशेषता यह है कि विजय चौक पर बनाए गए सीटिंग एनक्लोजर को भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं. बांसुरी, डमरू, एकतारा, तबला, वीणा, सितार, शहनाई, संतूर, सरोद, पखावज, नगाड़ा और मृदंगम. यह पहल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने का प्रतीक है.

संगीत की शानदार प्रस्तुतियां

आर्मी बैंड

‘कदम कदम बढ़ाए जा' से कार्यक्रम की शुरुआत होगी.  ‘अतुल्य भारत', ‘वीर सैनिक', ‘नृत्य सरिता', ‘मरूनी', ‘झेलम' जैसी प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी. 

सीएपीएफ बैंड

‘विजय भारत', ‘हथरोही', ‘जय हो', ‘वीर सिपाही'

एयरफोर्स बैंड

‘ब्रेव वॉरियर', ‘ट्वाइलाइट', ‘अलर्ट', ‘फ्लाइंग स्टार'

नेवी बैंड

‘नमस्ते', ‘सागर पवन', ‘मातृभूमि', ‘तेजस्वी', ‘जय भारती'

आर्मी बैंड (अंतिम चरण)

‘विजयी भारत', ‘आरंभ है प्रचंड है', ‘ऐ वतन, ऐ वतन', ‘आनंद मठ', ‘सुगम्य भारत', ‘सितारे हिंद'

समारोह का समापन मास बैंड की ‘भारत की शान', ‘वंदे मातरम्' और ‘ड्रमर्स कॉल' के बाद अमर धुन ‘सारे जहां से अच्छा' से होगा.

दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट: 29 जनवरी को इन रूटों पर रोक

बीटिंग रिट्रीट समारोह को ध्यान में रखते हुए दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के सेंट्रल इलाके में विस्तृत रूट डायवर्जन जारी किए हैं.

पूरी तरह बंद रहेंगे ये मार्ग

  • विजय चौक आम यातायात के लिए बंद
  • रफी मार्ग: सुनहरी मस्जिद गोलचक्कर से कृषि भवन गोलचक्कर तक
  • रायसीना रोड: कृषि भवन गोलचक्कर से विजय चौक
  • दारा शिकोह रोड, कृष्णा मेनन मार्ग और सुनहरी मस्जिद गोलचक्कर से विजय चौक की ओर जाने वाले मार्ग
  • कर्तव्य पथ: विजय चौक से C‑हेक्सागन तक

इन वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें

  • रिंग रोड
  • रिज रोड
  • अरबिंदो मार्ग
  • सफदरजंग रोड - कमल अतातुर्क मार्ग
  • रानी झांसी रोड
  • मिंटो रोड आदि
बस रूट में बड़े बदलाव

दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक DTC और सिटी बसों के रूट बदले जाएंगे ताकि ट्रैफिक दबाव कम रखा जा सके.

शांति पथ-विनय मार्ग-सरदार पटेल मार्ग से आने वाली बसें पंचशील मार्ग-साइमन बोलिवर मार्ग-वंदे मातरम् मार्ग होते हुए जाएंगी.
केंद्रीय सचिवालय जाने वाली बसें उद्यान मार्ग पर ही समाप्त होंगी.
कनॉट प्लेस जाने वाली बसें मंदिर मार्ग-काली बाड़ी मार्ग-GPO-बाबा खड़क सिंह मार्ग की ओर मोड़ी जाएंगी.
दक्षिण दिल्ली से तुगलक रोड आने वाली बसें अरबिंदो चौक से डायवर्ट होंगी.
मंडी हाउस और फ़िरोज़ शाह रोड से आने वाली बसें शिवाजी स्टेडियम पर समाप्त होंगी.

कहां खड़ी करें गाड़ी 

विजय चौक की रोशनी देखने आने वालों के लिए शाम 7 बजे के बाद रफी मार्ग और C‑Hexagon के बीच जल चैनलों के पीछे पार्किंग उपलब्ध होगी.

आम जनता के लिए निर्देश

किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी को दें.
अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और अतिरिक्त समय रखें.
ट्रैफिक अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के X, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट और हेल्पलाइन 1095 का उपयोग करें.

