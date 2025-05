वित्त वर्ष 2025 में Adani Group की रिकॉर्ड कमाई, मजबूत लिक्विडिटी और क्रेडिट मैनेजमेंट का असर

अदाणी ग्रुप ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपना क्रेडिट रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है. रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रुप ने लिक्विडिटी को हाई लेवल पर बनाए रखा और अपने कर्ज को काफी हद तक घटा दिया है.31 मार्च 2025 तक अदाणी पोर्टफोलियो के पास कुल 53,843 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व था, जो अगले 21 महीने तक के कर्ज भुगतान के लिए काफी है.

ये आंकड़ा ग्रुप की पॉलिसी से भी बेहतर है, जिसमें कम से कम 12 महीने और एक दिन तक की लिक्विडिटी बनाए रखने की बात कही गई है.

कम हुआ नेट डेट, बेहतर हुआ लोन प्रोफाइल

अदाणी ग्रुप ने FY25 में अपने नेट डेट-टू-एबिटडा रेशियो को घटाकर 2.6x कर दिया, जो FY19 में 3.8x था. यह दिखाता है कि ग्रुप ने अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को बेहतर तरीके से मैनेज किया है और साथ ही लोन पर निर्भरता को भी कम किया है.

सिर्फ 10 फीसदी कर्ज ही फ्लोटिंग रेट पर है, जिससे ब्याज दरों में बदलाव का असर बहुत कम पड़ता है. 86 फीसदी से ज्यादा कर्ज एक साल से ज्यादा की मैच्योरिटी वाला है और पूरे पोर्टफोलियो में भुगतान का बैलेंस बना हुआ है.

EBITDA और एसेट क्वालिटी में भी बड़ा सुधार

वित्त वर्ष 2025 में अदाणी ग्रुप का EBITDA काफी मजबूत रहा. करीब 90 फीसदी EBITDA उन एसेट्स से आया जो AA रेटेड या उससे ऊपर हैं, और इनमें से 50 फीसदी AAA रेटेड हैं. इसका असर यह हुआ कि ग्रुप की ओवरऑल क्रेडिट रेटिंग में सुधार देखने को मिला.

इसका फायदा यह भी मिला कि ग्रुप के कुल कर्ज पर ब्याज की औसत दर वित्त वर्ष 2024 के 9 फीसदी से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 7.9 फीसदी रह गई. यह अदाणी ग्रुप की बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग और सस्ती फंडिंग का संकेत देता है.

ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी रहा मजबूत

अदाणी ग्रुप की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी शानदार रही. वित्त वर्ष 2025 में फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यानी ऑपरेशन से मिलने वाली नकद राशि 66,527 करोड़ रुपए तक पहुंच गई. साथ ही, इस साल ग्रुप ने एसेट्स में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की और कैपिटल एफिशिएंसी पर फोकस बनाए रखा.

अदाणी ग्रुप का कहना है कि ये नतीजे दिखाते हैं कि उन्होंने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्थिरता बनाने के लिए क्रेडिट मैनेजमेंट और लिक्विडिटी प्लानिंग को बड़ी प्राथमिकता दी है.

