2050 तक भारत बनेगा 25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने जताया भरोसा

दिग्गज उद्योगपति गौतम अदाणी ने कहा कि देश की असली ताकत यहां की आबादी, तकनीक, बढ़ता बाजार , बढ़ती उपभोक्ता मांग और आत्मनिर्भरता की नीतियां है, जो आने वाले सालों में भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.

Gautam Adani at IIM Lucknow: गौतम अदाणी गुरुवार को आईआईएम लखनऊ में छात्रों को संबोधित कर रहे थे.

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा देने वाली ताकत है. उनका मानना है कि देश की युवा पीढ़ी, तकनीकी विकास और बढ़ती घरेलू मांग की वजह से भारत 2050 तक 25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि भारत वही जगह हासिल करेगा, जहां कभी पश्चिमी देश थे, लेकिन अपने तरीके से और अपनी शर्तों पर.

गौतम अदाणी ने आईआईएम लखनऊ में छात्रों को किया संबोधित 

देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अदाणी गुरुवार को आईआईएम लखनऊ में छात्रों को संबोधित कर रहे थे. उनका यह भाषण सिर्फ आंकड़े बताने के लिए नहीं था, बल्कि भारत के भविष्य को लेकर भरोसा जताने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में आगे आने के लिए प्रेरित करने वाला था. उन्होंने कहा कि देश की असली ताकत यहां की आबादी, तकनीक, बढ़ता बाजार , बढ़ती उपभोक्ता मांग और आत्मनिर्भरता की नीतियां है, जो आने वाले सालों में भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और इस लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम बनाएंगे.

उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य केवल सरकार की नीतियों का परिणाम नहीं, बल्कि युवाओं की भागीदारी, निजी क्षेत्र की नेतृत्व क्षमता और सामाजिक-सांस्कृतिक समावेशन से ही साकार होगा. अदाणी ने कहा भारत अब उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक वैश्विक उत्तर है, जिसकी भूमिका आने वाले दशकों में निर्णायक होगी.

सिर्फ यात्री नहीं, चालक बनो: गौतम अदाणी

गौतम अदाणी ने युवाओं से कहा कि वे सिर्फ नौकरी तलाशने वाले न बनें, बल्कि दूसरों के लिए नौकरियां देने वाले बनें. उन्होंने कहा कि इस आर्थिक सफर में सिर्फ सफर करने वाले यात्री मत बनिये मत बनो, बल्कि गाड़ी चलाने वाले बनो. अब यह समय सपनों का नहीं, बल्कि संकल्प लेकर आगे बढ़ने का है. यह देश अब सपनों का नहीं, संकल्पों का समय मांग रहा है.

ये हैं भारत की तरक्की के मजबूत आधार

अदाणी ने कहा कि भारत की डिजिटल इकॉनमी, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन इन्वेस्टमेंट और तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे बदलाव आने वाले समय में भारत को उस मुकाम तक ले जाएंगे, जहां आज से कुछ दशक पहले पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं थीं.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

Adani Group, Gautam Adani, Indian Economy, Indian Economy Growth
