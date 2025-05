वित्त वर्ष 2025 में Adani Group का दमदार परफॉर्मेंस, अब तक का सबसे ज्यादा EBITDA दर्ज

अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने एक बार फिर अपने शानदार बिजनेस परफॉर्मेंस से बाजार में भरोसा मजबूत किया है. वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रुप ने रिकॉर्ड स्तर की कमाई दर्ज की है. वित्त वर्ष 2025 में अदाणी ग्रुप का EBITDA 45 फीसदी बढ़कर 82,917 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो अब तक की सबसे बड़ी सालाना कमाई है.

इन्फ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी बिजनेस का ग्रोथ में बड़ा रोल

इस शानदार परफॉर्मेंस में अदाणी ग्रुप के कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी बिजनेस की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही. इस बिजनेस से ग्रुप को 71,005 करोड़ रुपए का EBITDA मिला, जो कुल EBITDA का 86 प्रतिशत है. पिछले चार सालों में इस सेगमेंट ने लगातार ग्रोथ दी है और इसकी कंपाउंड ग्रोथ रेट 35 प्रतिशत रही है.

कैश फ्लो और कर्ज के मामले में भी दिखा सुधार

वित्त वर्ष 2025 में ग्रुप के इन कारोबारों से 43,000 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल कैश फ्लो जनरेट हुआ. इसके साथ ही, अदाणी ग्रुप ने कर्ज के मुकाबले कमाई के अनुपात यानी नेट डेब्ट टू एबिटडा रेशियो को बेहतर बनाते हुए इसे वित्त वर्ष 2023 के 3.3 से घटाकर वित्त वर्ष 2025 में 2.2 कर दिया.

एसेट बेस में 25% की ग्रोथ

वित्त वर्ष 2025 के अंत में अदाणी ग्रुप की ग्रॉस एसेट वैल्यू बढ़कर 4,72,572 करोड़ रुपए हो गई. वहीं, नेट एसेट बेस 25 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,88,372 करोड़ रुपए पर पहुंच गया.

ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद सभी कंपनियों को हुआ मुनाफा

अदाणी ग्रुप ने यह शानदार परफॉर्मेंस ग्लोबल इकॉनमी की चुनौतियों के दौर में हासिल किया है. मुश्किल ग्लोबल हालातों के बावजूद ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025 में प्रॉफिट दर्ज किया है, जो अदाणी ग्रुप की मजबूत पकड़ और ग्रोथ स्ट्रैटजी को दिखाता है.

वित्त वर्ष 2025 में अदाणी ग्रुप ने कुल 55,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) किया. अब वित्त वर्ष 2026 के लिए ग्रुप ने 1.2 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश की योजना बनाई है.

मार्केट कैप में 75 प्रतिशत की बढ़त

अदाणी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 31 मार्च 2025 तक बढ़कर 17.7 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में 75 प्रतिशत ज्यादा है.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)