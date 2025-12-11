बेगूसराय में 24 घंटे में दो बड़ी वारदात! पहले JDU नेता, फिर कपड़ा व्यवसायी को मारी गोली

बिहार के बेगूसराय में पिछले दो दिनों में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है. अन्य घटनाओं को छोड़ दे तो पिछले 24 घंटे में अपराधियों ने दो लोगों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी. बेगूसराय में गुरुवार सुबह बेखौफ अपराधियों ने एक कपड़ा व्यवसाई की गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं बुधवार को अपराधियों ने एक जेडीयू नेता को गोलियों से छलनी कर दिया था. वीरपुर थाना क्षेत्र में आज हुई हत्या के बाद लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया. वहीं लोगों में घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है. मृतक की पहचान तेघरा थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद अजीम का 25 साल के बेटे शहजाद के रूप में की गई है.

बदमाशों ने बाइक सवार को मारी गोली

मोहम्मद अजीम का बेटा सज्जाद वीरपुर बाजार में कपड़े की दुकान चलाता था. गुरुवार सुबह वह दुकान जाने के लिए बाइक पर कपड़ा लेकर निकाला था. बीरपुर थाना क्षेत्र के बहरबन्नी बाबा स्थान के पास बाइक सवार बदमाशों ने आंख के ठीक ऊपर गोली मार दी. घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 3 साल से बदमाश उससे रंगदारी मांग रहे थे. जिसको लेकर पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था और रंगदारी न देने पर बदमाशों ने आज गोली मारकर उसकी हत्या कर दी.

3 लाख की रंगदारी नहीं देने पर हत्या

मृतक के परिजनों के मुताबिक, मोहम्मद शहजाद अपने घर से कपड़ा लेकर वीरपुर बाजार जा रहा था. रास्ते में अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. आरोप है कि मृतक से अपराधी तीन लाख की रंगदारी की मांग रहे थे. रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया. मृतक के भाई ने बताया कि पहले भी अपराधियों ने 1 लाख रुपया रंगदारी टैक्स मांगा था. पैसे नहीं देने पर अपराधियों ने घर में पिताजी के हाथ में हथियार रखकर कहा था कि रकम नहीं देगा तो जान से मार देंगे.

रंगदारी नहीं देने पर गोली मारकर हत्या

उस वक्त घर के सदस्यों ने अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था. जेल से निकलने के बाद वह बीते एक महीने से लगातार रंगदारी के रूप में 3 लाख रुपये मांग रहा था. रकम नहीं देने पर देने के भाई‌ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा मचाया.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही एसपी मनीष ने घटनास्थल पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया. एसपी ने मौके से सभी साक्ष्यों को एकत्र करने का निर्देश दिया है. FSL टीम को बुलाया गया है. हत्या के पीछे की वजह जानने के लिए हर एंगल से छानबीन शुरू कर दी गई है. पुलिस टीम आसपास के लोगों से पूछताछ कर इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले रही है.