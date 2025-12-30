नए साल के जश्न में खलल! बिहार में 'पुष्पा स्टाइल' शराब तस्करी का भंडाफोड़

बिहार में नए साल के जश्न को फीका करने के मंसूबे पाल रहे शराब तस्करों के खिलाफ बगहा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है. तस्करों ने फिल्म 'पुष्पा' की तर्ज पर पुलिस को चकमा देने के लिए दिमाग तो खूब लड़ाया, लेकिन खाकी की सतर्कता के आगे उनका यह फिल्मी पैंतरा फेल हो गया.

दरअसल, बगहा पुलिस जिले में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर जिलेभर में लगातार सर्च और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान नगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ तस्कर ' पुष्पा स्टाइल' में ट्रैक्टर-ट्रॉली के भीतर तहखाना बनाकर विदेशी शराब की सप्लाई कर रहे हैं.

सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस अलर्ट मोड में आ गई. छतरौल चौक पर नाकाबंदी की गई और आने-जाने वाले हर वाहन की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई. तभी उधर से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली पुलिस की नजरों में खटक गई. बाहर से सब कुछ सामान्य, लेकिन पुलिस को अंदर की कहानी कुछ और ही लग रही थी.

जब ट्रॉली की गहन तलाशी ली गई, तो जैसे ही ‘राज का दरवाज़ा' खुला, पुलिस भी दंग रह गई. ट्रॉली के भीतर बनाए गए तहखाने से 20 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई. यह वही तरीका था, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, ऊपर खेती का सामान और नीचे गैरकानूनी कारोबार.

हालांकि, पुलिस की इस कार्रवाई को भांपते ही ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर तक काम नहीं आई. पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत भारी मात्रा में शराब को जब्त कर लिया और नगर थाना में अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

फिलहाल फरार चालक की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. बगहा पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज का कहना है कि यह कोई मामूली तस्करी नहीं, बल्कि सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है. नववर्ष को देखते हुए शराब तस्कर सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है.

शराबबंदी कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है. चाहे तस्कर कितनी भी ‘पुष्पा स्टाइल' चालाकी दिखा लें, कानून की नजर से बच पाना नामुमकिन है. आने वाले दिनों में सर्च अभियान और तेज किया जाएगा, ताकि नववर्ष पर शराब तस्करी की हर कोशिश को नाकाम किया जा सके.

बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट