बिहार में क्राइम बेलगाम! बेगूसराय में 24 घंटे में दो बड़ी वारदात; 75 सेकंड में डेढ़ किलो चांदी की लूट

बिहार के बेगूसराय में अपराधी बेखौफ होकर लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. पिछले 24 घंटे के अंदर जिले में दो बड़ी आपराधिक घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पहली घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के गुरदासपुर चौक स्थित कामिनी ज्वेलर्स की है. सोमवार शाम दो बाइक पर सवार चार हेलमेट पहने बदमाशों ने सरेआम लूटपाट की. सीसीटीवी फुटेज में कैद घटना के अनुसार, तीन बदमाश दुकान के अंदर दाखिल हुए, हथियार दिखाकर दुकानदार संजीत सोनी के साथ मारपीट की और सिर्फ 75 सेकंड में करीब डेढ़ किलो चांदी के जेवरात लूटकर हथियार लहराते हुए फरार हो गए.

दुकानदार ने बताया कि बदमाश हेलमेट पहने हुए थे और जान से मारने की धमकी देकर लूट को अंजाम दिया. घटना के बाद इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

जमीन विवाद में गोलीबारी, दो घायल

दूसरी घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के खरहट गांव की है, जहां सोमवार रात जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए. शिशिर यादव और रघुवंशी यादव के बीच पिलर और दीवार बनाने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से जमकर ईंट-पत्थर चले और गोलीबारी हो गई.

गोली लगने से दो लोग—एक पक्ष से शीला देवी (महिला) और दूसरे पक्ष से बादल कुमार (युवक)—घायल हो गए. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. साहेबपुर कमाल पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर पहले गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं. इन घटनाओं से जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.