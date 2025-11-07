पवन भैया को मेरी वाइफ पर नहीं बोलना चाहिए था...चुनावी मंच से खेसारी लाल का छलका दर्द

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की सियासी तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. छपरा में पवन सिंह के चुनाव प्रचार करने से आहत खेसारी का दर्द आज रोहतास में छलका. उन्होंने कहा कि मैंने पवन भैया के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था लेकिन उन्होंने मेरी पत्नी पर कमेंट किया. खेसारी ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. गौरतलब है कि खेसारी के सीट पर मतदान 6 नवंबर को हो चुका है. बीजेपी की तरफ से जहां भोजपुरी के बड़े स्टार मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन और पवन सिंह बैटिंग कर रहे हैं. वहीं भोजपुरी के एक और स्टार खेसारी लाल यादव ने अलग राह चुनी है. उन्होंने लालू यादव की पार्टी आरजेडी का हाथ थामते हुए छपरा विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाई है. पिछले दिनों पवन सिंह, उनकी सीट पर एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए थे. इस पर चुनावी रैली में खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ कहा, जानिए

पवन सिंह पर क्या कुछ बोले खेसारी

एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खेसारी लाल यादव ने इस दौरान भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पवन भैया ने मेरी बीवी को लेकर मीडिया में जो कहा, वो सभा को पता है. ये वहीं पवन भैया थे, जिनके लिए लोकसभा चुनाव में मैंने जान लगाकर प्रचार किया था. यहां तक कि मेरे पिताजी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया था. लेकिन उन्हीं पवन भैया ने अब छपरा में जाकर मेरे खिलाफ प्रचार किया. यही फर्क है मेरे और उनके बीच. सभा के दौरान खेसारी लाल यादव ने जनता से सवाल भी किया.

रविकिशन, मनोज और निरहुआ पर क्या बोले

रविकिशन, निरहुआ और मनोज तिवारी के जरिए भाषणों में अपने लिए हो रही टिप्पणी और बयानों पर खेसारी लाल यादव ने कह चुके हैं कि उनके लिए पार्टी का बंधन मायने रखता है, रिश्ते मायने नहीं रखते. मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं. मैंने तो मनोज भैया का भी प्रचार किया है. बीजेपी का भी प्रचार किया है. विनय बिहारी भैया का प्रचार किया है. हमेशा से बड़े भाइयों का सम्मान मैंने किया है और मेरे लिए आजीवन ये बड़े भाई हैं. ये चुनाव आज है, फिर 5 साल बाद आएगा, लेकिन रिश्तों को मैं इतना कमजोर नहीं करता. उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है. आज मैं इंडस्ट्री से अलग हटकर कुछ कर रहा हूं तो उनका दुश्मन बना हुआ हूं. पर कोई बात नहीं. उनका छोटा भाई हूं. हो सकता है मेरी जुबान से कुछ गलत निकल गया हो, उसके लिए वो नाराज हैं. बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, इतने दिन से आशीर्वाद मिल रहा है. तो उनके दो शब्द मुझे छोटा नहीं बना देंगे.