बिहार बदलेंगे, ताकि आपके बच्चे सवाल ना पूछे कि जब...पहले चरण के मतदान के बाद जनता से खेसारी की अपील

खेसारी लाल ने कहा कि पवन भैया ने मेरी बीवी को लेकर मीडिया में जो कहा, वो सबको पता है. यही पवन भैया थे जिनके लिए लोकसभा चुनाव में मैंने जान लगाकर प्रचार किया था, यहां तक कि मेरे पिताजी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया था. लेकिन उन्हीं पवन भैया ने छपरा में जाकर मेरे खिलाफ प्रचार किया. यही फर्क है मेरे और उनके बीच. (एनडीटीवी के लिए रंजन सिंह की रिपोर्ट)

  • दिनारा विधानसभा क्षेत्र में खेसारी लाल यादव ने राजद प्रत्याशी राजेश यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया
  • भीड़ बहुत थी और पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मेहनत करनी पड़ी, कई युवा स्कूल की छत पर चढ़े थे
  • खेसारी लाल यादव ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने और सरकार बदलने की बात कही
रोहतास:

रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भोजपुरी सिंगर एवं छपरा से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने दिनारा विधानसभा क्षेत्र के पिथनी हाई स्कूल मैदान में राजद प्रत्याशी राजेश यादव के समर्थन में जनसभा की. जनसभा में खेसारी लाल यादव को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा. भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस और सुरक्षा बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. उनके चाहने वालों की दीवानगी इस कदर थी कि कई युवा स्कूल की छत पर चढ़कर खेसारी लाल यादव की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे थे.

जात-धर्म से ऊपर उठकर बिहार को बदलना

मंच से संबोधित करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि सरकार बदलना जरूरी है, ताकि रोजी-रोजगार के अवसर बनें. मां से आशीर्वाद लेकर रोज काम की तलाश में बाहर जाते हैं, फिर आकर इस मां के आंचल में सोते हैं. अब बिहार में ऐसा माहौल बने कि हमारे बच्चे यहीं रोजगार पा सकें. खेसारी ने आगे कहा कि लोग मुझे सनातन विरोधी कहते हैं, पर मैं कहता हूं जितना मंदिर बनाना है बनाइए. लेकिन सोचिए, आपने शादी क्यों की? मंदिर में ही घंटा बजाते रहते, शादी करके खूब मजे ले रहे हैं. इसलिए जात-धर्म से ऊपर उठकर बिहार को बदलना होगा.

पवन सिंह पर क्या कुछ बोले खेसारी

खेसारी लाल यादव ने इस दौरान भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पवन भैया ने मेरी बीवी को लेकर मीडिया में जो कहा, वो सबको पता है. यही पवन भैया थे जिनके लिए लोकसभा चुनाव में मैंने जान लगाकर प्रचार किया था, यहां तक कि मेरे पिताजी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया था. लेकिन उन्हीं पवन भैया ने छपरा में जाकर मेरे खिलाफ प्रचार किया. यही फर्क है मेरे और उनके बीच. सभा के दौरान खेसारी लाल यादव ने जनता से सवाल भी किया.

पहले चरण में 100 सीट जीतने का दावा

उन्होंने जनता से पूछा कि बिहार बदलेंगे ना? ताकि आपके बच्चे सवाल न पूछें कि जब बिहार बदल रहा था तब आपने गलत को क्यों चुना? कार्यक्रम के अंत में खेसारी लाल यादव ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान में महागठबंधन ने 100 सीटें जीत ली हैं. हम लोग यह चुनाव जीतने जा रहे हैं, बिहार में बदलाव तय है. भीड़ के जोश और नारों से पूरा मैदान गूंज उठा. खेसारी लाल यादव के जाने के बाद भी उनके समर्थक देर तक खेसारी लाल यादव जिंदाबाद” के नारे लगाते रहे.

