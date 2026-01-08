विज्ञापन

काले कपड़ों पर पवन सिंह का बयान, बगल में बैठे मनोज तिवारी हो गए शॉक! कपिल के शो में भोजपुरी स्टार्स का हंगामा

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 4 में का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ 'निरहुआ' एक दूसरे की पोल खोलते दिख रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
काले कपड़ों पर पवन सिंह का बयान, बगल में बैठे मनोज तिवारी हो गए शॉक! कपिल के शो में भोजपुरी स्टार्स का हंगामा
कपिल के शो में लगेगा भोजपुरी का तड़का
नई दिल्ली:

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 4 में इस बार हंसी का डबल डोज देने के लिए भोजपुरी के तीन बड़े स्टार दर्शकों का मनोरंजन करते दिखेंगे. शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ 'निरहुआ' एक दूसरे की पोल खोलते दिख रहे हैं. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 4 कपिल शर्मा पवन सिंह से कहते हैं कि अगर किसी कपड़े में उनका दिन अच्छा नहीं बीतता है तो वे कपड़े रिपीट नहीं करते. जवाब देते हुए पवन कहते हैं कि हां, ये सही है और मैं काले कपड़ों से परहेज करता हूं. ये सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है क्योंकि बगल में मनोज तिवारी काले कपड़े पहनकर बैठे हैं.

प्रोमो में निरहुआ इस बात का खुलासा करते हैं कि मनोज तिवारी ने जितने भी ड्राइवर रखे हैं, वो भोजपुरी सिंगर्स के नाम पर हैं. पहले उनके ड्राइवर का नाम रवि था, दूसरे का नाम पवन था और अब जिसे रखा है उसका नाम दिनेश है. हालांकि सफाई देते हुए मनोज तिवारी बताते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, जानबूझकर कुछ नहीं किया गया.

शो में मनोज तिवारी इस बात का दावा भी करते हैं कि रवि किशन को राजनीति में लाने वाले भी वही हैं, लेकिन वो मानें तब न. दिनेश बताते हैं कि वे सभी मनोज भैया को देखकर ही राजनीति में आए हैं. बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही पवन सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी. पहले कहा गया था कि सिंगर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी के एक सिपाही के तौर पर काम करने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें: 'हेमा को वो इज्जत नहीं मिली', देओल परिवार से नाराज शोभा डे, बोलीं- धर्मेंद्र को मिलना चाहिए था राजकीय सम्मान

शो का प्रोमो बहुत ही मजेदार है, जिसमें सभी भोजपुरी सॉन्ग 'लॉलीपॉप' पर डांस करते दिख रहे हैं. पूरा शो 10 जनवरी को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. प्रोमो सामने आने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है और दर्शक शो के रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Great Indian Kapil Show Season 4, Kapil Sharma Show Promo, Pawan Singh, Manoj Tiwari, Nirahua
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com