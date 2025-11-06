विज्ञापन
आपका हर वोट जंगलराज की वापसी रोकेगा... बिहार में मतदान के बीच बोले अमित शाह

इस चरण में बिहार के कई चर्चित चेहरे भी मैदान में हैं, जिनमें लोकगायिका मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा और सीवान के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसाम शहाब भी चुनाव लड़ रहे हैं.

  • बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान कर रहे हैं.
  • केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में वोट देने की अपील की है.
  • अमित शाह ने जंगलराज की वापसी रोकने और सुशासन बनाए रखने के लिए वोटिंग की अहमियत बताई है.
बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के 3.75 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1314 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य तय होना है. पहले चरण के लिए मतदान जारी है. इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने एक्स पर ट्वीट कर बिहार के लोगों से अपील की है.

अमित शाह ने एक्स पर लिखा, "बिहार के मतदाता बहनों-भाइयों, विशेषकर युवाओं से आग्रह करता हूं कि आज पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड संख्या में वोट करें. आपका एक-एक वोट बिहार में जंगलराज की वापसी को रोकने, सुशासन को बनाए रखने और एक विकसित, आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। घुसपैठियों और नक्सलियों को संरक्षण देकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को इस चुनाव में सबक सिखाएं. हर प्रदेशवासी तक आधुनिक शिक्षा, गरीबों के कल्याण और युवाओं के रोजगार के अवसरों के साथ-साथ बिहार के गौरव की पुनर्स्थापना में आपका वोट अहम भूमिका निभाएगा."

इन बड़े चेहरों का भविष्य दांव पर

इस चुनाव के पहले चरण में 14 मंत्री भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं. इनमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नितिन नवीन, जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी और सुनील कुमार, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मदन सहनी और महेश्वर हजारी शामिल हैं, जबकि राजद नेता और पूर्व मंत्री तेजस्वी यादव की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है.

इस चरण में बिहार के कई चर्चित चेहरे भी मैदान में हैं, जिनमें लोकगायिका मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा और सीवान के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसाम शहाब भी चुनाव लड़ रहे हैं.

