विज्ञापन
विशेष लिंक

Karwa Chauth Moon Time 2025: करवा चौथ का चांद पटना-मुजफ्फरपुर में कितने बजे निकलेगा? देखें अपने शहर का समय

Karwa Chauth 2025 : इस व्रत को लेकर महिलाएं कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं. घरों में साज-सज्जा, पूजा की थालियां सजाना और करवे खरीदना सब पहले से लिया जाता है.

Read Time: 2 mins
Share
Karwa Chauth Moon Time 2025: करवा चौथ का चांद पटना-मुजफ्फरपुर में कितने बजे निकलेगा? देखें अपने शहर का समय
AI की तस्वीर
  • देशभर में करवा चौथ का पर्व हर विवाहित महिला के लिए पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए मनाया जाता है.
  • करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, इस बार यह दस अक्टूबर को है
  • महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

देशभर में आज करवा चौथ का पर्व बड़ी धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाएगा है. यह दिन हर विवाहित महिला के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस व्रत का संबंध पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य से जुड़ा है. महिलाएं इस दिन दुल्हन की तरह सजती-संवरती हैं. सुहाग के प्रतीक लाल साड़ी, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदिया, महावर और गहनों से सजी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं.

करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत अधूरा रहता है. इसलिए, हम आपको बताते हैं कि आपके शहर में करवा चौथ का चांद कब निकलेगा. 

Karwa Chauth Moon Rise Timing : बिहार में करवा चौथ का चांद लखनऊ में कब दिखेगा
 

शहर का नामसमय
पटनारात 7:48 बजे
मुजफ्फरपुररात 7:48 बजे
भागलपुररात 7:48 बजे
गया रात 7:48 बजे
दरभंगा रात 7:48 बजे
बक्सर रात 7:48 बजे
पूर्णियारात 7:48 बजे
सहरसारात 7:48 बजे
समस्तीपुररात 7:48 बजे
मधेपुरारात 7:48 बजे
अररियारात 7:48 बजे
किशनगंजरात 7:48 बजे
कटिहाररात 7:48 बजे
सुपौलरात 7:48 बजे
मुंगेररात 7:48 बजे
नवादा रात 7:48 बजे
नालंदारात 7:48 बजे
लखीसराय रात 7:48 बजे
जमुई रात 7:48 बजे

इस व्रत को लेकर महिलाएं कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं. घरों में साज-सज्जा, पूजा की थालियां सजाना और करवे खरीदना सब पहले से लिया जाता है.

बता दें कि करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है. इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं. इस बार करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Karwa Chauth, Karwa Chauth 2025, Karwa Chauth Moon Timing
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com