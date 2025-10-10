Karwa Chauth Moon Time 2025: करवा चौथ का चांद पटना-मुजफ्फरपुर में कितने बजे निकलेगा? देखें अपने शहर का समय

देशभर में आज करवा चौथ का पर्व बड़ी धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाएगा है. यह दिन हर विवाहित महिला के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस व्रत का संबंध पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य से जुड़ा है. महिलाएं इस दिन दुल्हन की तरह सजती-संवरती हैं. सुहाग के प्रतीक लाल साड़ी, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदिया, महावर और गहनों से सजी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं.

करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत अधूरा रहता है. इसलिए, हम आपको बताते हैं कि आपके शहर में करवा चौथ का चांद कब निकलेगा.

Karwa Chauth Moon Rise Timing : बिहार में करवा चौथ का चांद लखनऊ में कब दिखेगा



शहर का नाम समय पटना रात 7:48 बजे मुजफ्फरपुर रात 7:48 बजे भागलपुर रात 7:48 बजे गया रात 7:48 बजे दरभंगा रात 7:48 बजे बक्सर रात 7:48 बजे पूर्णिया रात 7:48 बजे सहरसा रात 7:48 बजे समस्तीपुर रात 7:48 बजे मधेपुरा रात 7:48 बजे अररिया रात 7:48 बजे किशनगंज रात 7:48 बजे कटिहार रात 7:48 बजे सुपौल रात 7:48 बजे मुंगेर रात 7:48 बजे नवादा रात 7:48 बजे नालंदा रात 7:48 बजे लखीसराय रात 7:48 बजे जमुई रात 7:48 बजे

इस व्रत को लेकर महिलाएं कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं. घरों में साज-सज्जा, पूजा की थालियां सजाना और करवे खरीदना सब पहले से लिया जाता है.

बता दें कि करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है. इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं. इस बार करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा.