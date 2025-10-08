NDTV Exclusive: बिहार में कल आ रही PK की लिस्ट में किस-किस को टिकट, ये है अंदर की खबर

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद दोनों ही गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर अब तक अंतिम ऐलान नहीं हो पाया है. वहीं दूसरी तरफ जन सुराज की तरफ से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट गुरुवार को जारी की जाएगी. जन सुराज का अब तक दावा रहा है कि वो अकेले सभी 243 सीटों पर चुनाव में उतरेगी. जन सुराज के ऐलान से पहले हम एनडीटीवी पर उन संभावित नाम आपको बताने जा रहे हैं.
सूत्रों के अनुसार, पहली लिस्ट में कई सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व शिक्षक और स्थानीय स्तर पर प्रभाव रखने वाले चेहरे शामिल हो सकते हैं. पूर्व विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी कुर्था से उम्मीदवार हो सकते हैं. वहीं जाने माने गणितज्ञ केसी सिन्हा को कुम्हरार से उम्मीदवार बनाया जा सकता है.
- रामबली चंद्रवंशी कुर्था
- कुम्हरार से केसी सिन्हा
- मांझी से वाई बी गिरी
- दरभंगा से आरके मिश्रा
- छपरा से जेपी सिंह
- ढाका से डॉ एलबी प्रसाद
- मुजफ्फरपुर से डॉ एके दास
गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने पिछले कुछ महीनों में बिहार के लगभग हर जिले का दौरा किया है और “जन संवाद यात्रा” के दौरान हजारों लोगों से मुलाकात की है. बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही जहां बाकी दलों में सीटों को लेकर घमासान जारी है, वहीं जन सुराज इस घोषणा के साथ खुद को एक “तीसरे विकल्प” के रूप में प्रोजेक्ट करने में जुटा है.
ये भी पढ़ें:- एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय, जानिए किसे मिल सकती है कितनी सीटें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं