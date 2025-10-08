विज्ञापन
विशेष लिंक

एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय, जानिए किसे मिल सकती है कितनी सीटें

एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है. जेडीयू को 102 और बीजेपी को 101 सीटें मिलेंगी.आइए जानते हैं अन्य सहयोगियों को कितनी सीटें मिल सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय, जानिए किसे मिल सकती है कितनी सीटें
  • बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है
  • भाजपा और जेडीयू मिलकर 203 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी जिसमें जेडीयू को एक सीट अधिक मिलने की संभावना है
  • सहयोगी दलों को कुल 40 सीटें दी जाएंगी जिनमें लोजपा को 24, हम पार्टी को 10 और आरएलएसपी को 6 सीटें मिलेंगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला लगभग तय माना जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, 243 सीटों में से 203 सीटें भाजपा और जेडीयू आपस में बांटेंगी, जबकि बाकी 40 सीटें सहयोगी दलों के बीच जाएंगी. दिलचस्प बात यह है कि इस बार भी जेडीयू को भाजपा से एक सीट ज़्यादा मिलने की संभावना है. यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 102 सीटों, जबकि भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. वहीं, चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को 24 सीटें, जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 10 सीटें, और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को 6 सीटें मिल सकती हैं. यह फॉर्मूला फिलहाल एनडीए के भीतर अंतिम चरण में है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या चिराग पासवान इस प्रस्ताव से संतुष्ट होंगे या नई सियासी चाल चलेंगे.

बीजेपी और जदयू लगभग बराबर सीटों पर लड़ेगी चुनाव

 सूत्रों के अनुसार, भाजपा और जेडीयू के बीच बराबरी का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, जिसमें जेडीयू को 102 और भाजपा को 101 सीटें मिलेंगी. इस तरह दोनों मिलकर 243 में से 203 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे.

सहयोगियों को मिलेगी 40 सीटें 

शेष 40 सीटों में सहयोगी दलों को हिस्सेदारी दी जा रही है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 24 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) को 10 सीटें और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) को 6 सीटें देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. सूत्रों के मुताबिक, मांझी और कुशवाहा की सीटें भाजपा अपने कोटे से देने को तैयार है, जबकि चिराग पासवान को 24 सीटें भी भाजपा की तरफ़ से ही मिलेंगी.

क्या मान जाएंगे चिराग पासवान? 

हालांकि असली पेच चिराग पासवान पर अटका है. बीते दिनों उन्होंने 25 से 30 सीटों की मांग रखी थी और कई खास विधानसभा क्षेत्रों को लेकर सख्त रुख अपनाया था. एनडीए का मानना है कि यह फॉर्मूला सभी दलों को संतुलित प्रतिनिधित्व देता है, लेकिन चिराग की स्वीकृति अभी बाकी है. राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि अगर चिराग इस फॉर्मूले को मान लेते हैं तो एनडीए के भीतर का विवाद शांत हो जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने असहमति जताई तो यह सीट शेयरिंग “नई तकरार” को जन्म दे सकती है.

ये भी पढ़ें-: तेजस्वी के महागठबंधन में बन गई सीट शेयरिंग पर बात! जानिए किस दल को मिल सकती है कितनी सीटें?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election 2025, NDA Seat Sharing, JDU BJP Alliance
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com