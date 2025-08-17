विज्ञापन
कटिहार के आश्रय घर से क्‍यों बार-बार फरार हो रहे हैं बाल कैदी, अबकी बार दीवार कूदकर भागे 5 बच्‍चे 

पहली घटना के बाद लगता है कि प्रशासन सजग नहीं हुआ है. इस वजह से एक बार फिर बच्‍चों के भागने की घटना सामने आई है. एएसपी अभिजीत सिंह ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है.

कटिहार के आश्रय घर से क्‍यों बार-बार फरार हो रहे हैं बाल कैदी, अबकी बार दीवार कूदकर भागे 5 बच्‍चे 
  • बिहार के कटिहार में वृहद आश्रय स्थल से पांच बच्चे दीवार फांदकर फरार हो गए हैं, प्रशासन ने मामला दर्ज किया है.
  • कुछ दिनों पहले भी इसी आश्रय स्थल से तीन बार बाल कैदी फरार हो चुके हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं.
  • प्रशासन की लापरवाही के कारण बच्चों के बार-बार फरार होने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जांच और तलाश जारी है.
पटना:

बिहार के कटिहार में एक बार फिर वृहद आश्रय स्थल से पांच बच्‍चे फरार हो गए हैं. यूनिट वन से पांच बच्‍चों के भागने के मामले में बृहद आश्रय स्थल प्रशासन की ओर से सहायक थाना में एक लिखित मामला भी दर्ज कराया गया है. आपको बता दें कि यहां पर दीवार फांदकर पांच बच्चों के फरार होने का मामला सामने आया है. कुछ दिनों पहले भी तीन बार इसी वृहद आश्रम स्थल से बच्‍चे और बच्चियां फरार हो चुके हैं. फरार बालिकाओं में से तीन के बरामदगी के बाद कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी हुए थे. 

प्रशासन की लापरवाही? 

पहली घटना के बाद लगता है कि प्रशासन सजग नहीं हुआ है. इस वजह से एक बार फिर बच्‍चों के भागने की घटना सामने आई है. एएसपी अभिजीत सिंह ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है. उन्‍होंने बताया है कि जांच करने के साथ-साथ बच्चों की तलाश जारी है. 14 जुलाई को भी यहीं से 6 बच्‍चे भाग गए थे. हैरानी की बात थी कि बच्‍चे आश्रय गृह की ग्रिल काटकर भागे थे. उस समय पुलिस ने 3 बच्‍चों को डंडखोरा ब्‍लॉक से बरामद कर लिया था जबकि बाकी 3 बच्‍चों का कोई पता नहीं चल सका था.

ग्रिल काटकर भागे थे बच्‍चे 

उस समय जो जानकारी दी गई थी उसके अनुसार बाल आश्रय गृह की ओर से अभी तक इस मामले में पुलिस के पास कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी. एएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने कहा था कि आवेदन मिलने पर पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी.14 जुलाई को हुई घटना में बताया गया था कि सभी बच्चे खाना खाकर सोने चले गये थे और सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे. देर रात 6 बच्‍चे आश्रय की ग्रिल काटकर भाग गए. इसकी सूचना सहायक थाने को दी गई.  

 

