गरीबों की आंसुओं से कोई नहीं बच पाएगा... बिहार के बुलडोजर एक्शन पर भड़के तेज प्रताप, की यह मांग

बिहार में सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद राज्य में कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है. इस पर तेज प्रताप यादव बुरी तरह भड़के नजर आए. तेज प्रताप ने कहा कि गरीबों के आंखों से निकल रहे आंसुओं से कोई नहीं बच पाएगा.

बिहार में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर तेज प्रताप बुरी तरह से भड़के नजर आए.
  • बिहार के कई जिलों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ NDA सरकार ने बुलडोजर अभियान शुरू किया है.
  • डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राज्य के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी घोषणा की है.
  • जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप ने इस बुलडोजर कार्रवाई को गरीबों और दलितों के खिलाफ बताया है.
पटना:

Bihar Bulldozer Action: नालंदा, सीतामढ़ी, पटना, आरा, खगड़िया, सीतामढ़ी सहित बिहार के कई जिलों में इन दिनों अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है. राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई NDA सरकार और गृह मंत्री की कमान संभालते ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं. इसी कड़ी में बुलडोजर एक्शन के साथ-साथ राज्य के अपराधियों पर भी सख्त कार्रवाई की बात कही गई है. डिप्टी सीएम ने खुद कहा कि 400 अपराधियों की लिस्ट तैयार है. 

बिहार में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर भड़के तेज प्रताप

हालांकि अभी राज्य के अलग-अलग जिलों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है. इसमें से ज्यादातर लोग गरीब तबके के हैं. जो अपनी झोपड़ी में जैसे-तैसे जीवन जीते हैं. सरकार के इस बुलडोजर एक्शन पर जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव बुरी तरह भड़के नजर आए. 

हजारों की संख्या में गरीबों का घर टूट रहाः तेज प्रताप

लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट लिखा. जिसमें उन्होंने लिखा- "आज बिहार में हजारों की संख्या में गरीब, दलित, वंचित परिवार अपने-अपने घरों के टूटने से पूर्ण रूप से टूट चुका है, उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं लेकिन कोई उनको देखने वाला तक नहीं है."

तेज प्रताप ने आगे लिखा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य में गरीब, दलित और वंचित लोगों के लिए "सामाजिक न्याय" अब है ही नहीं.

'गरीबों की आंसुओं से कोई नहीं बच पाएगा'

इस पोस्ट के साथ तेज प्रताप यादव ने एक पोस्टर भी साझा किया है. इस पोस्टर पर लिखा है- गरीबों के आंखों से निकले आंसू और उनकी बद्दुआ से कोई नहीं बच पाएगा. समय आने पर एक-एक आंसुओं का हिसाब हमारी जनता-जनार्दन जरूर लेने का काम करेगी. 

ठंड को देखते हुए आशियाना तोड़ने पर लगे रोकः तेज प्रताप

इस पोस्ट के जरिए तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि नवंबर से ठंड की शुरुआत होती है. जो दिसंबर-जनवरी तक रहती है. इस ठंडी में किसी का घर टूटने से उस परिवार पर कितनी बड़ी आपत्ति आएगी, सहज ही समझ सकते हैं. ऐसे में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप ने नीतीश सरकार से मांग की गरीब-बेबस लोगों का आशियाना तोड़ने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे.

