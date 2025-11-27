विज्ञापन
एक्शन में नीतीश सरकार, पटना के बाद खगड़िया में भी गरजा बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों पर हुई कार्यवाई

बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पदभार संभालने के बाद एक्शन में दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर अपनी राय सभी के सामने रखी थी.

शहर में कहां गरजा बुलडोजर

शहर के सन्हौली ढ़ाला से लेकर टमटम स्टैंड तक एवं बखरी बस स्टैंड में अतिक्रमणकारियों के बीच प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया. इस दौरान जेसीबी से दुकानें, अस्थाई दुकानों को हटाया गया. कार्यवाई के समय आरपीएफ भारी मात्रा में तैनात थे.

जाम से नागरिक थे परेशान

सड़क पर रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती थी. सड़क के दोनों किनारों पर फल-सब्जी के ठेले और अस्थाई दुकानें सजी होने से रास्ता संकरा हो चुका था. जाम के कारण स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं, कार्यालय कर्मियों और मरीजों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किल होती थी. कई बार एंबुलेंस तक फंस जाती थी. आए दिन लोग पैदल चलने को मजबूर होते थे, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती थी.

'अतिक्रमणकारियों को दे दी गई थी जानकारी'

बताया जाता है कि सप्ताह में तीन दिन शहर के अलग-अलग पथ पर अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला. वहीं, जिला प्रशासन ने कहा कि, 'अतिक्रमणकारियों को जानकारी दे दी गयी थी. अतिक्रमणकारियों ने दुकान के साथ कब्जा वाली जगह नहीं हटाया गया, उस पर जिला प्रशासन सख्ती से पेश आई है.'

एक्शन में नीतीश सरकार

बताते चलें कि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पदभार संभालने के बाद एक्शन में दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर अपनी राय सभी के सामने रखी थी. सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार जो काम किया है, उसे और भी दुरुस्त किया जाएगा. साथ ही राज्य में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को अपनी बड़ी प्राथमिकता बताया.

