फूट-फूट रोने लगे गोपाल मंडल, निर्दलीय पर्चा भरने के बाद नारा लगवाया- 'प्रेम से बोलो नीतीश कुमार की जय'

गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बीते दिनों गोपाल मंडल टिकट के लिए सीएम हाउस में धरने पर भी बैठे थे. लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला.

नामांकन के बाद सभा को संबोधित करते हुए फूट-फूट कर रोने लगे गोपाल मंडल.
  • भागलपुर के गोपालपुर से चार बार विधायक रह चुके गोपाल मंडल को इस बार जदयू ने टिकट नहीं दिया है.
  • टिकट न मिलने पर गोपाल मंडल ने गोपालपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया है.
  • नामांकन के बाद समर्थकों को संबोधित करते गोपाल मंडल फूट-फूट कर रोने लगे. जिसका वीडियो वायरल है.
भागलपुर:

Gopal Mandal Viral Video: भागलपुर के गोपालपुर से 4 बार विधायक रह चुके गोपाल मंडल अक्सर अपने अनोखे अंदाज के कारण सुर्खियों में रहते हैं. इस बार जदयू ने उनका टिकट काट कर बुलो मंडल को गोपालपुर से उम्मीदवार बना दिया है. जिसके बाद गोपाल मंडल बागी तेवर में आ चुके हैं. शनिवार को उन्होंने गोपालपुर से निर्दलीय पर्चा भरा. इसके बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए गोपाल मंडल फूट-फूट कर रोने भी लगे. लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने भीड़ से यह नारा भी लगवाया- प्रेम से बोलो नीतीश कुमार की जय. 

गोपाल मंडल का रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

गोपाल मंडल के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बीते दिनों गोपाल मंडल टिकट के लिए सीएम हाउस में धरने पर भी बैठे थे. लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला. जिसके बाद उन्होंने गोपालपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. 

नामांकन के बाद मंच से रोने लगे गोपाल मंडल, देखें वीडियो

गोपाल मंडल बोले- नीतीश को बहका कर मेरा टिकट कटवा दिया

शनिवार को गोपाल मंडल ने निर्दलीय नामांकन भरा. नामांकन के बाद सभा को संबोधित करते गोपाल मंडल ने कहा कि इस बार आर-पार की लड़ाई है. उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को बहका कर मेरा टिकट कटवा दिया गया है. हमसे कोई गलती हुई है तो माफ करते हुए एक बार वोट दीजिए. मैंने कभी गलत नहीं किया है और ना करूंगा.'

प्रेम से बोलो नीतीश कुमार की जय के नारे लगवाए

इसके बाद गोपाल मंडल ने रोते-रोते भीड़ से नारा लगवाया- प्रेम से बोलो नीतीश कुमार की जय. उन्होंने कहा कि, मैं नीतीश कुमार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा. हमें यह दिखाना है कि असली जन नेता कौन है। मैंने अपने 30 साल के अंदर कोई गलत काम नहीं किया है.

अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं गोपाल मंडल

इस दौरान गोपाल मंडल के समर्थक ‘इंकलाब जिंदाबाद' और ‘गोपाल मंडल जिंदाबाद' के नारे लगा रहे थे. मालूम हो कि गोपाल मंडल राजधानी ट्रेन में गंजी-बनियान में घूमते दिखे थे. उनका यह वीडियो काफी वायरल हुआ था. इसके अलावा को कई मौकों पर सार्वजनिक मंच पर नाचते-गाते भी दिखे हैं.  

