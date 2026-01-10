दोनों भाइयों को मिलना चाहिए भारत रत्न... नीतीश और लालू यादव को लेकर तेज प्रताप ने कर दी ये मांग

लालू के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने नीतीश और लालू दोनों को भारत रत्न देने की मांग की है. उन्होंने कहा, "लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए. अगर लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को यह सम्मान मिलना चाहिए, तो उन्हें भी दे दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि मेरे पिता और नीतीश कुमार भाई जैसे थे. यह जनशक्ति जनता दल की मांग है."

#WATCH | Patna | Jashakti Janta Dal chief Tej Pratap Yadav says, "Lalu Prasad Yadav should also be awarded the Bharat Ratna. If people are saying that Nitish Kumar should receive it, then give it to him too, because it is said that my father and Nitish Kumar were like brothers...… pic.twitter.com/8qI5QDCnnM — ANI (@ANI) January 10, 2026

बता दें कि JDU के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी. त्यागी ने ये मांग करते हुए बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था. जिस पर विवाद हो गया. लेकिन जेडीयू ने इस पर आधिकारिक तौर पर दूरी बना ली है. पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, 'यह त्यागी जी का निजी बयान है. पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है.'



वहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी नीतीश को भारत रत्न देने का समर्थन किया था. उन्होंने कहा, 'हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जो अपने फैसलों से सबको चौंकाते हैं, एक बार फिर नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर सबको हैरान कर देंगे.'