नीतीश कुमार के 'खास' विधायक सीएम आवास के बाहर क्यों धरने पर बैठे?

बिहार एनडीए में सीट बंटवारा के बाद अब स्थानीय विधायकों की नाराजगी की खबरें आ रही हैं. सीएम नीतीश कुमार के खास विधायक गोपाल मंडल आज सुबह-सुबह मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए. गौरतलब है कि गोपाल मंडल भागलपुर जिले के गोपालपुर से विधायक हैं.

बड़बोले बयानों के लिए मशहूर गोपाल मंडल आज सुबह सीएम आवास पर पहुंच गए हैं. उन्होंने कहा कि वो सीएम नीतीश से मिलने के लिए सुबह साढ़े 8 बजे से ही यहां आए हुए हैं. उन्होंने कहा कि जबतक उनको टिकट नहीं मिलेगा वो यहां से नहीं जाने वाले हैं.

#WATCH | Patna, Bihar| JD(U) MLA Gopal Mandal sits on the ground outside CM Nitish Kumar's house over his demand to meet the CM to get an election ticket from Gopalpur Assembly constituency in the upcoming Bihar elections pic.twitter.com/arVO3PwbkO — ANI (@ANI) October 14, 2025

सीएम आवास के गेट पर खड़े गोपाल मंडल ने दावा किया कि वे कद्दावर नेता हैं. उन्होंने कहा कि ये लोग समझेंगे. विधायक ने दावा कि उन्हें एकदम टिकट मिलेगा, बिना टिकट लिए हुए नहीं जाएंगे. गोपाल ने कहा कि वहां तक (सीएम आवास के अंदर) न्यूज पहुंचेगा तब वो बुलाएंगे उन्होंने दावा किया वो सीएम से मिलकर जाएंगे और सिंबल भी उन्हें मिलेगा.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले तक गोपाल मंडल ने कहा था कि पार्टी की नीतियों के कारण अति पिछड़ा वर्ग के लोगों में नेतृत्व उभरने की संभावना खत्म हो गई है. बताया जा रहा है कि पार्टी गोपाल के बयानों से नाराज है और उनकी सीट से किसी दूसरे व्यक्ति को उतार सकती है.

