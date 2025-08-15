विज्ञापन
बिहार : वैशाली हत्याकांड का फरार आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से दबोचा, चाचा की कर दी थी हत्या

कई दिनों की मेहनत के बाद टीम ने नीलेश को सेक्टर-35, रोहिणी से गिरफ्तार कर लिया. नीलेश बिहार से एम.कॉम कर रहा था. परिवार में ज़मीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.

बिहार : वैशाली हत्याकांड का फरार आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से दबोचा, चाचा की कर दी थी हत्या
  • दिल्ली और बिहार पुलिस ने मिलकर वैशाली के हत्याकांड के फरार आरोपी नीलेश कुमार को रोहिणी से गिरफ्तार किया.
  • नीलेश ने 2023 में हाजीपुर में अपने चाचा की ज़मीन विवाद के चलते गोली मारकर हत्या की थी.
  • हत्या के बाद नीलेश लगातार ठिकाना बदलता रहा और मोबाइल कम इस्तेमाल कर पुलिस से बचता रहा.
नई दिल्ली:

दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर वैशाली (बिहार) के चर्चित हत्याकांड के फरार आरोपी नीलेश कुमार को रोहिणी, दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया. नीलेश पिछले एक साल से पुलिस की पकड़ से बाहर था. साल 2023 में बिहार के हाजीपुर थाना क्षेत्र में नीलेश ने अपने दो साथियों तेज प्रताप और मो. आसिफ मुस्तफा  के साथ मिलकर अपने ही चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. वजह थी पुरानी ज़मीन-जायदाद को लेकर पारिवारिक विवाद. इस मामले में अब तक सिर्फ तेज प्रताप ही पकड़ा गया था, जबकि नीलेश और एक अन्य आरोपी फरार थे.

हत्या के बाद नीलेश लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा और मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत कम करता था ताकि लोकेशन ट्रेस न हो सके. बिहार पुलिस को सूचना मिली कि उसकी आखिरी लोकेशन दिल्ली में है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच, द्वारका की टीम और बिहार पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू किया. टीम ने मिलकर मोबाइल सर्विलांस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए आरोपी का पता लगाया.

कई दिनों की मेहनत के बाद टीम ने नीलेश को सेक्टर-35, रोहिणी से गिरफ्तार कर लिया. नीलेश बिहार से एम.कॉम कर रहा था. परिवार में ज़मीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी रंजिश में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने चाचा की हत्या कर दी और फरार हो गया.


क्राइम ब्रांच का कहना है कि यह गिरफ्तारी न सिर्फ बिहार पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, बल्कि यह साबित करता है कि राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय से फरार अपराधियों को भी पकड़ना संभव है.
 

