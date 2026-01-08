चौकीदार की बेटी से गैंगरेप, 96 दिन बाद मौत; मां से पूछती थी- 'क्या बाबा उन दरिंदों को सजा दिला पाएंगे', कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति

- अररिया में 7 साल की मासूम बच्ची को दुष्कर्म के बाद बांस की झाड़ी में लहूलुहान छोड़ दिया गया था.
- पीड़िता के पिता स्थानीय थाना में चौकीदार थे, जो ड्यूटी पर होने के कारण घटना के समय घर पर नहीं थे.
- बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीन महीने तक इलाज के बाद उसकी मौत हो गई.
वह 2 अक्टूबर 2025 की काली रात थी, जब आधे दर्जन दरिंदों ने अररिया जिला के बरदाहा थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ गहरी नींद में सो रही 7 साल की मासूम बच्ची को उठाकर ले जाकर बांस की झाड़ी में हवस का शिकार बनाया और उसे तिल-तिल मरने के लिए छोड़ दिया. 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जयंती और वह दशहरा की नवमी थी. जब मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस दिन कन्या-पूजन की परंपरा रही है. उसी कन्या पूजन के दिन उस मासूम के साथ दरिंदगी की सारी सीमाएं लांघी गई और परिणाम अब वह बेटी 96 दिनों तक पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेइंतहा दर्द को सहते हुए अंततः मंगलवार की शाम जिंदगी की ज़ंग हार गई.
पीड़िता के पिता- स्थानीय थाना में चौकीदार
विडम्बना देखिए, पीड़िता के पिता स्थानीय थाना में चौकीदार हैं और आम लोगों की सुरक्षा-व्यवस्था की नींव के आधार इस शख्स को खुद न्याय का इंतज़ार है. उस मासूम के कहे वे शब्द पूरी व्यवस्था पर सवाल है जो अक्सर वह इलाज के दौरान अपनी मां और परिजनों से कहा करती थी कि ' क्या बाबा (पिता) उन बदमाशों को सजा दिलाएंगे '? जाहिर है, अगर आत्मा नश्वर है तो मासूम की भटकती आत्मा को जरूर न्याय का इंतजार रहेगा.
चौकीदार पिता ड्यूटी पर, 2 अक्टूबर की देर रात हुई दुष्कर्म की वारदात
दुर्गा पूजा की नवमी की रात थी और बालिका के पिता जो बरदाहा थाना में चौकीदार हैं, पास के गांव में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में ड्यूटी पर थे. बालिका अपनी मां के साथ घर मे सो रही थी. इसी दौरान दुष्कर्मियों की टीम बालिका को घर से उठाकर पास के बांस- बाड़ी ले गई और इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसे रक्त-रंजित छोड़ फरार हो गया. होश आने के बाद वह अपने घर तक पहुंची. घर मे सो रही मां पूरी घटना से इसलिए अंजान रही कि वह डिप्रेशन की मरीज है और हर रात नीद की गोली खाती रही है.
वापस पिता के लौटने पर पीड़िता ने बताई आपबीती
पीड़िता अपने पिता को 'बाबा' कहकर संबोधित किया करती थी. रात के लगभग 2 बजे जब चौकीदार पिता ड्यूटी से वापस लौटे तो बिस्तर पर बेटी दर्द से कराह रही थी. हाल-चाल जानने के लिए उन्होंने जैसे ही मासूम के शरीर पर से चादर हटाया उनके होश उड़ गए. बेटी खून से न केवल लथपथ थी बल्कि लगातार उसके इंटरनल पार्ट से रक्तस्राव हो रहा है. उसने अपने बाबा से पूरी कहानी बताई और कहा कि वह किसी तरह चल कर घर पहुंची और उसे काफी ठंड लग रही है.
तत्काल परिजनों के सहयोग से उसे सिकटी अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसने तीन महीने से जिंदगी और मौत के बीच जंग रही लेकिन अंत में हार गई.
दो बार हुआ ऑपरेशन ,फिर भी हार गई जिंदगी की ज़ंग
पूर्णियां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते तीन माह से बालिका का इलाज जारी था. मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉ संजय कुमार के अनुसार ' बालिका के इंटरनल और वेजिनल पार्ट को काफी नुकसान पहुंचा था. इसके लिए पहली बार 4 अक्टूबर को और दूसरी बार 31 दिसंबर को ऑपरेशन हुआ था. सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक मंगलवार को उसकी तबियत बिगड़ गई और हम उसे नही बचा सके '.
दुष्कर्मियों की नहीं हुई शिनाख्त, कार्रवाई के नाम पर हुई केवल खानापूर्ति
दुष्कर्म की घटना को घटित हुए 3 माह से अधिक बीत गए लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई. शर्मनाक यह है कि अब तक गिरफ्तारी तो छोड़िए, दुष्कर्मियों की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है. कार्रवाई के नाम पर केवल इतना हुआ कि गांव के पांच संदिग्ध लोगों का ब्लड-सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है.
जांच-रिपोर्ट क्या आया किसी को पता नही है. अररिया के मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार सिंह बताते हैं कि ' पॉक्सो एक्ट के तहत महिला थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज है. इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नही हुई है '.
पीड़िता पूछती थी क्या बाबा उन बदमाशों को पकड़ कर सजा दिलाएंगे
पीड़िता तीन महीने तक एक ऐसे दर्द को सहने के लिए अभिशप्त रही जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की होगी, मासूम जूझती रही इस उम्मीद में कि एक दिन वह स्वस्थ्य हो जाएंगी. इलाज के दौरान उसके द्वारा किए गए सवालों को याद कर परिजन रो पड़ते हैं. वह अक्सर पूछती थी कि 'क्या मुझे डॉक्टर ठीक कर देंगे '! वह अक्सर अपने माँ से पूछती थी कि ' क्या बाबा (पिता) उन बदमाशों को पकड़ कर सजा दिलाएंगे'?
सवाल स्वाभाविक इसलिए भी था कि वह बचपन से देखती रही थी कि बदमाशों को पकड़ने को उनके बाबा अहम भूमिका निभाते रहे हैं. लेकिन, उस मासूम को क्या पता कि जब उसके लिए न्याय की बारी आएगी तो कानून के हाथ भी बंध जाएंगे.
यह भी पढ़ें - शौहर के थे अवैध संबंध, गुस्साई बीवी ने दे डाली सुपारी, एक गलतफहमी और चली गई बेकसूर की जान
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं