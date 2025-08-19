गयाजी से दिल्ली यात्रा अब और आसान, बिहार को मिली 8वीं अमृत भारत ट्रेन, जानें कब से होगी शुरुआत

- रेल मंत्रालय आगामी 28 अगस्त से गयाजी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू करेगा.
- अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें शयनयान, साधारण, पैंट्रीकार और एसएलआर शामिल हैं.
- गयाजी से दिल्ली की दूरी लगभग 1152 किलोमीटर है, जिसे यह ट्रेन करीब 19 से 19:30 घंटे में पूरा करेगी.
बिहार के गयाजी से देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचना अब और आसान हो जाएगा. रेल मंत्रालय अब दोनों शहरो की दूरी को कम करने के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन (Amrit Bharat Express Train) चलाने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 अगस्त को गयाजी से इस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे. इसके अलावा, पीएम मोदी वैशाली और कोडरमा की बीच मेमू फास्ट पैसेंजर ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे.
22 कोच की ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलेगी
गाड़ी संख्या 13697/13698 दिल्ली-गयाजी-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन गयाजी जंक्शन से 28 अगस्त से सप्ताह के प्रत्येक रविवार एवं गुरुवार को और दिल्ली से सप्ताह के प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को किया जायेगा. इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी के 08 कोच, साधारण श्रेणी के 11 कोच, पैंट्रीकार का 01 कोच और एसएलआर के 02 कोच सहित कुल 22 कोच होंगे.
किन जगहों से होकर गुजरेगी ट्रेन?
ट्रेन 13697 गयाजी-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस (Gaya- Delhi Amrit Bharat Express) 28 अगस्त से गयाजी से शाम 16.30 बजे खुलकर 17.08 बजे अनुग्रह नारायण रोड, 17.24 बजे डेहरी ऑन सोन, 17.44 बजे सासाराम, 18.16 बजे भभुआ रोड, 19.45 बजे डीडीयू, 22.55 सूबेदारगंज, अगले दिन 01.35 बजे गोविंदपुरी, 05.55 बजे टूण्डला, 11.05 बजे गाजियाबाद रुकते हुए अगले दिन दोपहर 12.00 बजे दिल्ली पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 13698 दिल्ली-गयाजी अमृत भारत एक्सप्रेस (Delhi Gaya Amrit Bharat Express) 29 अगस्त से दिल्ली से दोपहर 14.00 बजे खुलकर 14.40 बजे गाजियाबाद, 16.50 बजे टूण्डला, 19.55 बजे गोविंदपुरी, अगले दिन 01.10 सूबेदारगंज, 05.45 बजे डीडीयू, 06.30 बजे भभुआ रोड, 07.07 बजे सासाराम, 07.25 बजे डेहरी ऑन सोन, 07.43 बजे अनुग्रह नारायण रोड रुकते हुए सुबह 08.55 बजे गया पहुंचेगी.
व्यापारिक और धार्मिक नजरिये से महत्वपूर्ण है ट्रेन
गयाजी से दिल्ली के बीच करीब 1,152 किलोमीटर की दूरी है, जो अमृत भारत ट्रेन से करीब 19 से 19:30 घंटे में पूरी हो जाएगी. इस ट्रेन का संचालन व्यापारिक और धार्मिक नजरिया से भी महत्वपूर्ण है.
बिहार के लिए 8वीं अमृत भारत ट्रेन
देशभर में अभी करीब 15 अमृत भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से 7 अमृत भारत ट्रेन बिहार से चल रही हैं. इसमें दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल से दरभंगा, मुंबई एलटीटी-सहरसा, सहरसा से मुंबई एलटीटी, राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली, नई दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल, दरभंगा से गोमती नगर, गोमती नगर से दरभंगा, मालदा टाउन से गोमती नगर, गोमती नगर से मालदा टाउन, बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल से बापूधाम मोतिहारी, सीतामढ़ी से दिल्ली, दिल्ली से सीतामढ़ी के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है. गयाजी से दिल्ली और दिल्ली से गयाजी के बीच इस ट्रेन के परिचालन शुरू होने के बाद से बिहार से कुल आठ अमृत भारत ट्रेन चलने लगेंगी.
सप्ताह में 6 दिन चलेगी मेमू पैसेंजर
ट्रेन 63383/63384 वैशाली-कोडरमा-वैशाली मेमू फास्ट पैसेंजर का नियमित परिचालन गया एवं कोडरमा से 23 अगस्त से सोमवार को छोड़कर सप्ताह के छः दिन किया जायेगा.
कहां से गुजरेगी मेमू पैसेंजर?
गाड़ी सं. 63383 वैशाली-कोडरमा मेमू फास्ट पैसेंजर वैशाली से सुबह 05.15 बजे खुलकर 06.05 बजे हाजीपुर, 06.20 बजे सोनपुर, 06.55 बजे पाटलिपुत्र, 07.35 बजे पटना, 07.48 बजे राजेन्द्रनगर, 08.15 फतुहा, 08.55 बजे बख्तियारपुर, 09.35 बजे बिहार शरीफ, 09.55 बजे नालन्दा, 11.20 बजे राजगीर, 12.10 बजे तिलैया, 13.20 बजे गया एवं 14.15 बजे गुरपा रूकते हुए दोपहर 15.15 बजे कोडरमा पहुंचेगी.
ट्रेन 63384 कोडरमा-वैशाली मेमू फास्ट पैसेंजर कोडरमा से शाम 16.45 बजे खुलकर 17.20 बजे गुरपा, 18.05 बजे गया, 19.05 बजे तिलैया, 19.50 बजे राजगीर, 20.10 बजे नालन्दा, 20.28 बजे बिहार शरीफ, 21.00 बजे बख्तियारपुर, 21.25 फतुहा, 23.18 बजे राजेन्द्रनगर, 23.30 बजे पटना, अगले दिन 00.05 बजे पाटलिपुत्र, 00.40 बजे सोनपुर, 01.02 बजे हाजीपुर रूकते हुए रात 02.45 बजे वैशाली पहुंचेगी.
इन दोनों ट्रेन की शुरुआत से गया और मगध क्षेत्र के यात्रियों को तेज, आधुनिक और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा.
