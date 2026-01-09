विज्ञापन
Indian Railway Time Table 2026: रेलवे ने आपके लिए चलाईं 122 नई ट्रेनें, 549 ट्रेनों की बढ़ा दी रफ्तार

Indian Railway Time Table 2026: सिर्फ नई ट्रेनें ही नहीं, बल्कि मौजूदा ढांचे को भी बेहतर बनाया गया है. 86 ट्रेनों के रूट को आगे बढ़ाया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा शहर इसका फायदा ले सकें.

Indian Railway Time Table 2026: भारतीय रेलवे ने यात्रियों को नए साल का बड़ा तोहफा देते हुए अपनी टाइम टेबल 2026 जारी कर दिया है. इससे पता चलता है कि रेलवे ने न केवल 122 नई ट्रेनें शुरू की हैं, बल्कि 549 ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर सफर को और भी कम समय में पूरा करने का टारगेट रखा है. इस बड़े कदम से कनेक्टिविटी तो मजबूत होगी ही, साथ ही ऑपरेशनल एफिशियेंसी में भी भारी सुधार देखने को मिलेगा. यात्रियों के समय में बचत होगी.

नई ट्रेनों का जाल

  • रेलवे ने इस बार प्रीमियम और एक्सप्रेस सेवाओं पर ज्यादा फोकस किया है. टोटल 122 नई ट्रेनों के बेड़े में मॉडर्निटी के साथ स्पीड का मेल दिखता है.
  • सेमी-हाई-स्पीड कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए 28 नई वंदे भारत ट्रेनें शामिल की गई हैं.
  • आम आदमी के सफर को आरामदायक बनाने वाली 26 अमृत भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं.
  • सबसे ज्यादा 60 मेल/एक्सप्रेस सेवाएं शुरू की गई हैं, जिसमें 2 राजधानी, 2 हमसफर, 2 जन शताब्दी और 2 नमो भारत रैपिड रेल सेवाएं भी शामिल हैं.

549 ट्रेनों का सफर हुआ छोटा

समय की बचत हो इसके लिए रेलवे ने 549 ट्रेनों का समय कम किया है. 376 ट्रेनें के लिए 5 से 15 मिनट, 105 ट्रेनें 16 से 30 मिनट, वहीं, 48 ट्रेनें 31 से 59 मिनट और 20 ट्रेनें 60 मिनट या इससे ज्यादा बचाने में आपकी मदद करेंगी. दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) इस दौड़ में सबसे आगे रहा है, जिसने अकेले 117 ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई है.

जोन-वार जानें बदलाव

  • पूर्व मध्य रेलवे

यहां सबसे अधिक 20 नई ट्रेनें चलाई गईं और 20 का विस्तार किया गया.

  • उत्तर रेलवे

20 नई ट्रेनों के साथ उत्तर भारत की कनेक्टिविटी को और मजबूती दी गई.

  • दक्षिण पश्चिम रेलवे

गति बढ़ाने के मामले में सबसे आगे (117 ट्रेनें) और 8 ट्रेनों को सुपरफास्ट का दर्जा दिया.

  • उत्तर पश्चिम रेलवे

इस जोन की 89 ट्रेनों की रफ्तार में सुधार किया गया है.

  • उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे

उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे ने इलाकों को जोड़ते हुए 10 नई ट्रेनें और 36 ट्रेनों की गति बढ़ाई गई.

दूसरे बड़े बदलाव

सिर्फ नई ट्रेनें ही नहीं, बल्कि मौजूदा ढांचे को भी बेहतर बनाया गया है. 86 ट्रेनों के रूट को आगे बढ़ाया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा शहर इसका फायदा ले सकें. यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 8 ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं. 10 ट्रेनों को अपग्रेड कर सुपरफास्ट बनाया गया, जिससे उनके स्टॉपेज में कमी आई है.

