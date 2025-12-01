चेहरे पर हल्की मुस्कान.. हाथ हिलाते नीतीश कुमार.. बंपर जीत के बाद एनडीए की तस्वीर देखिए

बिहार चुनाव में बंपर जीत के बाद आज राज्य की विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है. सत्र से पहले सीएम नीतीश कुमार डेप्युटी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा भवन पहुंचे. इस दौरान नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया. अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ नीतीश ने विपक्ष को भी कई संदेश दे दिया.

सीएम के साथ सम्राट चौधरी बीजेपी नेता और मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे. जब नीतीश विधानसभा पहुंचे तो वहां मौजूद सत्तारूढ़ विधायकों ने उनका फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत किया. नीतीश ने हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद किया. हालांकि, उन्होंने इस दौरान कुछ कहा नहीं.

सीएम नीतीश का चेहरा बता रहा था कि इस जीत के मायने उनके लिए क्या है. चुनाव से पहले उनकी सेहत को लेकर विपक्ष कई सवाल उठा रहा था लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने 85 विधायकों के साथ बंपर जीत दर्ज की. बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं विपक्षी आजरेडी केवल 25 सीटों पर ही सिमट गया.

#WATCH | Patna | CM Nitish Kumar, along with his deputy CMs Samrat Choudhary and Vijay Kumar Sinha, arrives for the first session of the newly elected Bihar Legislative Assembly which begins today pic.twitter.com/u1Ojs76HmS — ANI (@ANI) December 1, 2025

सीएम के साथ सम्राट चौधरी ने भी सबका हाथ जोड़कर अभिवादन किया. गौरतलब है कि आज से बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र शुरू हो रहा है. आज प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सभी नए चुने सदस्यों को शपथ दिलाएंगे. इसके बाद कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा.