नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर सियासी संग्राम, केसी त्यागी की मांग से गरमाई बिहार की सियासत, जीतन राम मांझी ने किया सपोर्ट

जेडीयू नेता केसी त्यागी द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. इस मुद्दे पर अब अलग-अलग दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

जीतन राम मांझी का समर्थन

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, 'हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जो अपने फैसलों से सबको चौंकाते हैं, एक बार फिर नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर सबको हैरान कर देंगे.'

बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, 'ये उनकी (त्यागी) व्यक्तिगत राय है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते. लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है.'

आरजेडी का हमला

आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा, 'केसी त्यागी की मांग से जेडीयू के नेता डरे हुए हैं. त्यागी पार्टी के सीनियर लीडर हैं. अगर बीजेपी से मिल जाएं तो कल ही भारत रत्न मिल जाएगा. लेकिन उनके ही पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं जिनकी त्यागी के सामने कोई हैसियत नहीं.'

विपक्ष का भी समर्थन

महागठबंधन में शामिल इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (IIP) के मुखिया आईपी गुप्ता ने भी मांग का समर्थन किया. उन्होंने कहा, 'बतौर बिहारी मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले. उन्होंने बिहार के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं, खासकर महिला सशक्तिकरण के लिए.' हालांकि, गुप्ता ने यह भी जोड़ा कि वे फिलहाल विपक्ष में हैं और आरक्षण के मुद्दे पर जो भी पार्टी उनके समाज को अधिकार देगी, वे उसके साथ जाएंगे.



आईपी गुप्ता के बयान को जेडीयू के करीब आने की कोशिश माना जा रहा है. विधानसभा में भी वे कई बार नीतीश कुमार की तारीफ कर चुके हैं.