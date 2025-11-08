बिहार में हुई बंपर वोटिंग के पीछे क्या SIR भी एक फैक्टर? आंकड़ों से समझें कहानी

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई. 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 64 फीसदी से अधिक लोगों ने मतदान किया. यह बिहार में वोटिंग का अब तक सबसे अधिक आंकड़ा है. इससे पहले साल 2000 के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 62 प्रतिशत के करीब वोटिंग हुई थी. इस बार बिहार में हुई बंपर वोटिंग के पीछे क्या SIR भी एक फैक्टर है? इस बात की चर्चा भी चल रही है. 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण में हुई वोटिंग, इन जिलों में पिछले चुनाव में हुए मतदान और एसआईआर के जरिए इन जिलों में कितने वोटरों का नाम कटा था, इसका डाटा क्या है? आइए देखते हैं.

जिला SIR में नाम हटे वोटर टर्नआउट 2025 वोट टर्नआउट 2020 गोपालगंज 249380 66.6 56.6 पटना 231500 58.4 51.1 सारण 231425 63.6 54.8 समस्तीपुर 218795 71.2 58.9 मुजफ्फरपुर 194737 71.4 60.5 सीवान 164992 60.5 53.8 वैशाली 145596 67.7 57.5 भोजपुर 141381 58.9 52.3 दरभंगा 122368 63.4 56.4 बेगूसराय 115692 69.6 58.2 सहरसा 99068 69.2 58.2 नालंदा 82082 59.3 58.6 मधेपुरा 72674 69.0 61.5 बक्सर 68246 61.8 55.8 मुंगेर 54473 63.2 50.2 खगड़िया 53583 67.7 58.4 लखीसराय 36966 65.1 54.4 शेखपुरा 18275 61.7 54.8

बिहार पहला राज्य, जहां SIR के बाद हुआ चुनाव

बिहार में वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision) से जोड़ कर भी देखा जा रहा हैं. SIR के कारण ऐसे मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जो हकीकत में है ही नहीं. SIR के बाद बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां चुनाव हो रहा हैं.

फर्जी वोटर हटने से भी बढ़ा मतदान प्रतिशत

राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाताओं की संख्या में कमी आई है. वोटर पिछले चुनाव के मुकाबले कम होने से भी मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ दिख सकता है. एसआईआर के तहत बिहार की अंतिम मतदाता सूची में से करीब 65 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें - जाति और आरक्षण बीती बातें, अब लाभार्थी, विकास, रोजगार पर वोटिंग, क्या कह रहा बिहार का वोटर टर्नआउट?