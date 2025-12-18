जीतन राम मांझी का वीडियो वायरल, मैंने 2700 वोट से हारते उम्मीदवार को DM से कहकर जितवाया, RJD ने आयोग से पूछा सवाल

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में केंद्रीय मंत्री यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि 2020 में 2600 वोट से हार रहे उम्मीदवार को डीएम से कहकर जीत दिला दिए थे. इस बार 1600 वोट से हारे, लेकिन हमें बताया ही नहीं गया. उन्होंने उस समय के जिलाधिकारी का भी जिक्र किया है, जो वर्तमान में त्रिपुरा में पदस्थ बताए जा रहे हैं. सार्वजनिक मंच से मगही भाषा में दिए गए इस बयान के बाद अब चुनावी व्यवस्था और लोकतंत्र पर बहस तेज हो गई है. दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने वायरल हो रहे वीडियो में छेड़छाड़ की बात कही है.

मिली जानकारी के मुताबिक गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर प्रखंड में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सभा को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही.

चुनाव में धांधली के विपक्ष के आरोपों को मिलेगी हवा

यहां गौर करने वाली बात यह है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष लगातार वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाता रहा है. ऐसे में केंद्रीय मंत्री का यह बयान राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे रहा है. राजद ने भी इस वीडियो को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है.

राजद ने जीतन राम मांझी का वीडियो शेयर करते हुए उठाए सवाल

RJD ने जीतन राम मांझी के इस वीडियो को शेयर करते हुए एक लंबे कैप्शन में लिखा- ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी हैं. जो खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेरा-फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जितने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं.

ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी है जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुँह पर करारा तमाचा जड़ डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेरा-फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जितने का शाही… pic.twitter.com/FSPyQgeBWB — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) December 18, 2025

राजद ने लिखा- भांडा अवश्यक फूटेगा

राजद ने यह भी लिखा कि केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी इस बार 2025 चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से का चुनाव हारने तथा पिछला कारनामा ना दोहरा पाने पर अफसोस जता रहे हैं. अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? राजद ने यह भी लिखा कि तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा.

जीतन राम मांझी बोले- वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर किया गया वायरल



इस वायरल वीडियो पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का रिएक्शन भी सामने आया है. जीतन राम मांझी ने एक्स पर लिखा- मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे. ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब मुसहर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है ना ही बेवकूफ बना सकता है. “आसमान पर थूकने वालों तुम यह भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुँह पर ही गिरेगा” अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं.

हम के जिलाध्यक्ष बोले- वीडियो के बारे में बताया गया है, हमने नहीं सुना

दूसरी ओर वायरल वीडियो पर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के गया जिलाध्यक्ष नारायण मांझी ने कहा कि इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यह हमें बताया गया है, पर हमने अभी सुना नहीं है. सुनने के बाद ही कुछ बोल पाएंगे.



(गयाजी से रंजन सिन्हा की रिपोर्ट)