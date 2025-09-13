विज्ञापन
हादसा या हत्या? बिहार में शादी के 5 दिन बाद 6 टुकड़ों में प्रेमी जोड़े की लाश, क्या है पूरा मामला पढ़ें

पुलिस के अनुसार लवली और सुबोध छह सितंबर से लापता थे. लड़की की दादी ने पुलिस को अपनी पोती का अपहरण देने की सूचना दी थी.

हादसा या हत्या? बिहार में शादी के 5 दिन बाद 6 टुकड़ों में प्रेमी जोड़े की लाश, क्या है पूरा मामला पढ़ें
बिहार में प्रेमी जोड़े की हत्या, पुलिस ने शुरू की जांच
  • बिहार के दानापुर में रेलवे ट्रैक के पास से 15 वर्षीय लवली कुमारी और 19 वर्षीय सुबोध यादव का शव मिला है
  • दोनों छह सितंबर से लापता थे और उसी दिन सुबोध ने लवली के साथ मंदिर में शादी की थी
  • लवली की दादी ने पुलिस को पोती के अपहरण की सूचना दी और सुबोध के दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था
पटना:

बिहार के दानापुर में रेलवे ट्रैक के पास से प्रेमी जोड़े का कई टुकड़ों में कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मृतकों की पहचान धनरुआ के छाती गांव निवासी 15 वर्षीय लवली कुमारी और सिगरामपुर गांव के 19 वर्षीय सुबोध यादव के रूप में की गई है. पुलिस पूरे मामले का जांच कर रही है. दोनों ने घटना से पांच दिन पहले ही घर से भागकर शादी की थी. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

छह सितंबर से लापता थे दोनों

पुलिस की जांच में पता चला है कि लवली और सुबोध छह सितंबर से लापता थे. लड़की की दादी ने पुलिस को अपनी पोती का अपहरण देने की सूचना दी थी. लड़की के दादी ने सुबोध के दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है. पुलिस के अनुसार दोनों ने घर से भागने के बाद शादी कर ली थी. इस बात से भी परिजन काफी गुस्सा थे. 

पीट-पीटकर हत्या करने का शक

सुबोध और लवली को जानने वालों का आरोप है कि सुबोध की हत्या से पहले उसकी पिटाई की गई थी. सुबोध को पहले भी मारने की धमकी दी गई थी. आरोपियों ने पहले सुबोध और उसकी पत्नी की पिटाई की और बाद में उनका गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को रेलवे ट्रैक पर रख दिया. हालांकि, पुलिस इन तमाम आरोपों की अभी जांच कर रही है. 

प्रेम प्रसंग के बाद दोनों ने की थी शादी

पुलिस की जांच में पता चला कि छह सितंबर को सुबोध लवली को अपने साथ लेकर जाकर उसके साथ शादी की थी. ये शादी रामकृष्णानगर ले जाकर की गई थी. शादी के बाद दोनों ने अपनी शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर साझा की थी. 

परिजनों को मिल गई थी दोनों के छिपे होने की खबर

पुलिस के अनुसार सुबोध लवली को लेकर कहां छिपा है इसका जानकारी परिजनों को चल चुकी थी. इसके बाद से ही दोनों लापता हो गए थे. पुलिस के अनुसार दोनों ने पहले मंदिर में शादी की थी और उसके बाद अपने एक दोस्त के घर पर रह रहे थे. 

