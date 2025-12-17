जहानाबाद में छात्राओं के साथ छेड़खानी के बाद बढ़ा बवाल, परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा

बिहार के जहानाबाद में एक सरकारी स्कूल में तीन छात्राओं के साथ छेड़खानी का एक मामला सामने आया है. इस घटना के सामने के बाद पीड़ित परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा है. पीड़ित छात्राओं का आरोप है कि उनके साथ छेड़खानी स्कूल के प्रिंसिपल ने ही की है.मामला नगर थाना क्षेत्र के राजकीयकृत उर्दू मध्य विद्यालय, मलहचक मोड़ के समीप का है. घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित छात्राओं के परिजन और स्थानीय लोग स्कूल पहुंच गए और स्कूल के पास सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और किसी तरह करके हालात पर काबू में किया. दरअसल, छठी क्लास के छात्रों का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल कमरे में बुलाकर उसके साथ छेड़खानी करते है विरोध करने पर परीक्षा में फेल करने सहित कई धमकियां देते हैं. 15 दिसम्बर को भी प्रधानाध्यापक संजय कुमार ने उन्हें क्लास रूम से बुलाकर छेड़खानी की. जिसकी शिकायत उन्हें अपने अपने परिजनों से की. जिसके बाद परिजन भड़क गए और स्कूल में पहुंच कर हंगामा करने लगे.

वहीं, परिजनों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक संजय कुमार पिछले कई दिनों से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा था. छात्राओं द्वारा पूरी घटना की जानकारी परिजनों को देने के बाद आक्रोशित लोग स्कूल पहुंचकर आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लग. इधर पीड़ित छात्राओं के बयान के आधार पर नगर थाने में आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी स्कूल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं. शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि मामले कि जानकारी मिलने के बाद जांच पड़ताल की जा रही है. फिलहाल प्रिंसिपल 16 से 21 अक्टूबर तक छुट्टी पर है. बताया जा रहा है कि आरोपी प्रधानाध्यापक पर पहले भी छात्रों के साथ छेड़खानी के आरोप लग चुके हैं. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

