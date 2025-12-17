विज्ञापन
विशेष लिंक

जहानाबाद में छात्राओं के साथ छेड़खानी के बाद बढ़ा बवाल, परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा

छात्राओं के साथ छेड़छाड़ी की खबर मिलते ही पीड़ित परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रशासन और प्रिसिंपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क पर जाम लगाया. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Read Time: 2 mins
Share
जहानाबाद में छात्राओं के साथ छेड़खानी के बाद बढ़ा बवाल, परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा
  • बिहार के जहानाबाद के एक सरकारी स्कूल में तीन छात्राओं के साथ प्रिंसिपल द्वारा छेड़खानी का मामला सामने आया है
  • पीड़ित छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल संजय कुमार ने उन्हें धमकाकर परीक्षा में फेल करने की धमकी दी थी
  • परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल के पास सड़क जाम कर विरोध जताया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
जहानाबाद:

बिहार के जहानाबाद में एक सरकारी स्कूल में तीन छात्राओं के साथ छेड़खानी का एक मामला सामने आया है. इस घटना के सामने के बाद पीड़ित परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा है. पीड़ित छात्राओं का आरोप है कि उनके साथ छेड़खानी स्कूल के प्रिंसिपल ने ही की है.मामला नगर थाना क्षेत्र के राजकीयकृत उर्दू मध्य विद्यालय, मलहचक मोड़ के समीप का है. घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित छात्राओं के परिजन और स्थानीय लोग स्कूल पहुंच गए और स्कूल के पास सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया. 

Latest and Breaking News on NDTV

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और किसी तरह करके हालात पर काबू में किया. दरअसल, छठी क्लास के छात्रों का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल कमरे में बुलाकर उसके साथ छेड़खानी करते है विरोध करने पर परीक्षा में फेल करने सहित कई धमकियां देते हैं. 15 दिसम्बर को भी प्रधानाध्यापक संजय कुमार ने उन्हें क्लास रूम से बुलाकर छेड़खानी की. जिसकी शिकायत उन्हें अपने अपने परिजनों से की. जिसके बाद परिजन भड़क गए और स्कूल में पहुंच कर हंगामा करने लगे.

वहीं, परिजनों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक संजय कुमार पिछले कई दिनों से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा था. छात्राओं द्वारा पूरी घटना की जानकारी परिजनों को देने के बाद आक्रोशित लोग स्कूल पहुंचकर आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लग. इधर पीड़ित छात्राओं के बयान के आधार पर नगर थाने में आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी स्कूल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं. शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि मामले कि जानकारी मिलने के बाद जांच पड़ताल की जा रही है. फिलहाल प्रिंसिपल 16 से 21 अक्टूबर तक छुट्टी पर है. बताया जा रहा है कि आरोपी प्रधानाध्यापक पर पहले भी छात्रों के साथ छेड़खानी के आरोप लग चुके हैं. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Crime In Bihar, Molestation With Girl In Bihar
Get App for Better Experience
Install Now