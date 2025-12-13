विज्ञापन
ए जी आप भी आइए ना... नीतीश ने मंत्रियों-अफसरों को भी परेड जीप में चढ़ाया, तोड़ी परंपरा

बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंदाज चर्चा का विषय बन गया.

  • बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में 1,218 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टरों की भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित की गई
  • मुख्य अतिथि सीएम नीतीश कुमार ने परेड के निरीक्षण के लिए जाते समय पहले मंच पर खड़े डिप्टी सीएम को बुलाया
  • उसके बाद 2 अफसरों, 2 मंत्रियों को भी जीप में बुला लिया जबकि सीएम के साथ सिर्फ DGP के रहने की परंपरा है
राजगीर:

नालंदा में बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में ट्रेनी दरोगा के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंदाज चर्चा का विषय बन गया. परेड की सलामी के बाद मुख्यमंत्री को दीक्षांत परेड का निरीक्षण करना था. इसके लिए वह फूलों से सजी हुई खुली जीप में चढ़े. परंपरा के अनुसार उनके साथ केवल DGP को जीप में रहना था, लेकिन नीतीश ने मंच पर खड़े डिप्टी सीएम, मंत्रियों और यहां तक कि कुछ अफसरों को भी एक-एक करके जीप में बुला लिया. 

1218 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट परेड

बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में शनिवार को 2023 बैच के 1,218 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टरों की भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित की गई. इस बैच में 779 पुरुष, 436 महिलाएं और 3 ट्रांसजेंडर अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने पुलिस बल में शामिल होकर इतिहास रचा है.

पहले डिप्टी सीएम, फिर अफसरों को जीप में बुलाया

दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि सीएम नीतीश कुमार थे. परेड की सलामी के बाद निरीक्षण के लिए जैसे ही मुख्यमंत्री खुली जीप की ओर बढ़े, उनकी नजर मंच पर बैठे मंत्रियों पर पड़ी. तभी उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा- अरे आप भी आओ, भाई चलो ना. इसके बाद सम्राट जीप पर सवार हो गए. इसके बाद नीतीश ने एक-एक करके 2 अफसरों से भी कहा- अरे चलिए ना भाई... आइए ना. कुछ देर बाद वो लोग भी जीप पर सवार हो गए.

मंत्रियों से बोले नीतीश- अरे आप भी चलिए न

नीतीश इतने पर भी नहीं रुके. इसके बाद उन्होंने मंत्री विजय कुमार चौधरी और मंत्री श्रवण कुमार की ओर इशारा करते हुए कहा कि अरे आप भी आइए, चलिए ना भाई. वो दोनों भी जीप पर सवार हो गए. इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परेड की सलामी ली. नीतीश का यह अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा. 

ट्रेनी दरोगाओं को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया

समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी, संवेदनशीलता और अनुशासन के साथ करेंगे. सीएम ने प्रशिक्षण के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ट्रेनी अफसरों को पुरस्कृत भी किया.

दीक्षांत परेड से पहले मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस अकादमी का जायजा लिया. बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा अकादमी के विस्तार के लिए अकादमी परिसर से सटे 22 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई है. 


 

Nitish Kumar, Bihar Chief Minister Nitish Kumar, Bihar Police Academy Rajgir
