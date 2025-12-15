विज्ञापन
बिहार में दिल दहला देने वाली घटना: पिता ने पांच बच्चों को फंदे से लटकाया, फिर खुद भी लगा ली फांसी

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पिता ने मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी के चलते अपने पांच बच्चों को फंदे से लटका दिया और खुद भी फांसी लगा ली. इस दर्दनाक घटना में पिता और तीन बेटियों की मौत हो गई, जबकि दो बेटे बच गए.

  • मुजफ्फरपुर जिले के मिश्रौलिया गांव में एक पिता ने अपने पांच बच्चों को फंदे से लटकाकर खुद भी फांसी लगा ली
  • इस दर्दनाक घटना में पिता अमरनाथ राम और उसकी तीन बेटियों की मौत हो गई, जबकि दो बेटे बच गए
  • अमरनाथ राम की पत्नी की एक साल पहले मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद वह मानसिक परेशानियों में थे
मुजफ्फरपुर:

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मिश्रौलिया गांव के वार्ड संख्या चार में देर रात एक पिता ने अपने पांच बच्चों को फंदे से लटका दिया और इसके बाद खुद भी फांसी लगा ली. इस दर्दनाक घटना में पिता और उसकी तीन बेटियों की मौत हो गई, जबकि दो बेटे किसी तरह बच गए. घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

मृतक की पहचान अमरनाथ राम के रूप में हुई है, जो रूपनपट्टी मथुरापुर पंचायत के मिश्रौलिया गांव के निवासी थे. पुलिस के अनुसार, अमरनाथ राम ने पहले अपने पांच बच्चों को फंदे से लटकाया और फिर खुद भी फांसी लगा ली. तीन बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बेटों की जान बच गई. बताया जा रहा है कि अमरनाथ की पत्नी की मौत एक वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी. पत्नी की मौत के बाद से ही वह मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे.

घटना की सूचना मिलते ही सकरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फिलहाल आत्महत्या की वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. ग्रामीणों के अनुसार, अमरनाथ राम आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे थे.

इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. गांव में मातम का माहौल है और लोग इस दर्दनाक घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर अमरनाथ ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

