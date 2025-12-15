बिहार में दिल दहला देने वाली घटना: पिता ने पांच बच्चों को फंदे से लटकाया, फिर खुद भी लगा ली फांसी

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मिश्रौलिया गांव के वार्ड संख्या चार में देर रात एक पिता ने अपने पांच बच्चों को फंदे से लटका दिया और इसके बाद खुद भी फांसी लगा ली. इस दर्दनाक घटना में पिता और उसकी तीन बेटियों की मौत हो गई, जबकि दो बेटे किसी तरह बच गए. घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

मृतक की पहचान अमरनाथ राम के रूप में हुई है, जो रूपनपट्टी मथुरापुर पंचायत के मिश्रौलिया गांव के निवासी थे. पुलिस के अनुसार, अमरनाथ राम ने पहले अपने पांच बच्चों को फंदे से लटकाया और फिर खुद भी फांसी लगा ली. तीन बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बेटों की जान बच गई. बताया जा रहा है कि अमरनाथ की पत्नी की मौत एक वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी. पत्नी की मौत के बाद से ही वह मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे.

घटना की सूचना मिलते ही सकरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फिलहाल आत्महत्या की वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. ग्रामीणों के अनुसार, अमरनाथ राम आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे थे.

इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. गांव में मातम का माहौल है और लोग इस दर्दनाक घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर अमरनाथ ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया.

