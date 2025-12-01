32 करोड़ की मालकिन, पति बाहुबली... अटक-अटक कर शपथ लेने वाली JDU विधायक विभा देवी ने कितनी की है पढ़ाई?

Bihar MLA Vibha Devi Oath Video: सतत लेती हूं... हिंदी में लिखे शपथ को सही ढंग से नहीं पढ़ पाने के कारण बिहार की नवनिर्वाचित विधायक विभा देवी आज बड़ी ट्रोल हो रही हैं. विभा देवी के शपथ ग्रहण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिस पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कई लोग इसे बिहार का दुर्भाग्य कह रहे हैं तो कुछ लोग विभा देवी के शपथ ग्रहण को महारानी वेब सीरीज के 'रानी भारती' मोमेंट से जोड़ रहे हैं. सोमवार को बिहार की 18वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई गई.

मनोरमा के बताने पर भी टूटे-फूटे शब्दों में ली शपथ

इस शपथ ग्रहण के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में विभा देवी ही आई हैं. विभा देवी हिंदी में लिखे शपथ पत्र को सही तरीके से पढ़ नहीं पाईं. वो अटक-अटक के किसी तरह से शपथ पढ़ रही थीं. इस बीच उन्होंने पास बैठी विधायक मनोरमा देवी से बताने को कहा. फिर मनोरमा देवी के प्रॉम्प्ट करने के बाद उन्होंने टूटे-फूटे शब्दों में शपथ ली.

शपथ पढ़ने के दौरान विभा देवी ने कहा, "मैं ईश्वर की सतत लेती हूं…" इस दौरान पास में बैठीं जेडीयू विधायक मनोरमा देवी से कहा, "छोटकी बोल न…" जब विभा देवी रुक-रुककर फंसते हुए शपथ पढ़ती जा रही थीं तो बीच-बीच में मनोरमा देवी ने उनकी मदद की.

विभा देवी के पति बाहुबली नेता

विभा देवी के शपथ ग्रहण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग अब उनके बारे में जानना चाह रहे हैं. बता दें कि विभा देवी बिहार की 18वीं विधानसभा में नवादा विधानसभा से सीट निर्वाचित हुई हैं. विभा देवी के विधायक बनने में सबसे बड़ा रोल उनके बाहुबली पति का है.

राजबल्लभ पहले राजद में थे, अब जदयू ने जोड़ा नाता

विभा देवी के पति राजबल्लभ यादव बाहुबली नेता हैं. उनपर कई केस दर्ज है. चुनाव से कुछ समय पहले ही राजबल्लभ यादव जेल से बाहर आए थे. राजबल्लभ पहले राजद में हुआ करते थे. लेकिन इस बार चुनाव से पहले वो जदयू में शामिल हो गए. फिर उन्होंने अपनी पत्नी विभा को चुनाव लड़ाया और वो जीती भी.

विभा देवी की कुल संपत्ति करीब 32 करोड़

विभा देवी ने 2025 के चुनाव में दाखिल किए हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति करीब 32 करोड़ बताई है. विभा देवी इससे पहले भी विधायक रह चुकी हैं. उससे पहले उनके पति भी विधायक रह चुके हैं. ऐसे में विभा के परिवार का पुराना राजनीतिक इतिहास हैं. विभा के शपथ ग्रहण के बाद उनकी पढ़ाई-लिखाई की भी चर्चा हो रही है.

चुनावी हलफनामे में विभा देवी ने पढ़ाई वाले कॉलम साक्षर लिखा है.

विभा देवी ने पढ़ाई वाले कॉलम में लिखा है- साक्षर

वीडियो में जिस तरीके से विभा देवी शपथ लेती नजर आ रही हैं, उससे यह साफ है कि वो बहुत कम पढ़ी-लिखी हैं. हालांकि उन्होंने चुनावी हलफनामे में पढ़ाई वाले कॉलम में सिर्फ साक्षर लिखा है. साथ ही चुनावी हलफनामे में उनका सिग्नेचर भी उनकी पढ़ाई-लिखाई की पूरी कहानी बयां कर रहा है.

चुनावी हलफनामे पर विभा देवी का दस्तख्त.

विभा देवी के शपथ ग्रहण के वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने यह वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ‘नीतीश की विधायक नहीं ले पाई शपथ,अनपढ़ महिला कैसे करेगी नवादा का विकास?' बिहार चुनाव में जदयू की विभा देवी ने राजद के कौशल यादव को 27594 वोटों से हराया था.

यह भी पढ़ें - रामकृपाल का तेजस्वी से गले मिलना, बाहुबली की पत्नी नहीं पढ़ सकी शपथ... बिहार विधानसभा सत्र डे-1 के टॉप मोमेंट