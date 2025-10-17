विज्ञापन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: RJD छोड़ JDU में शामिल हुईं विभा देवी नवादा सीट पर क्या फिर लहरा पाएंगी जीत का परचम

Nawada Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की विधायक विभा देवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में शामिल हो गई है. जदयू ने नवादा सीट से उन्हें टिकट दिया है.

Bihar Assembly Election Nawada: नवादा सीट पर विभा देवी का दबदबा है.

Nawada Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब और तेज होती जा रही हैं. चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामांकन का पर्चा भरने में भी तेजी आ गई है. बिहार में इस बार दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी. बिहार के 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक नवादा भी है. यह नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है. नवादा सीट (Nawada Assembly Election 2025) पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नवादा सीट पर RJD ने कब्जा किया था. इस सीट से  विभा देवी ने जीत हासिल की थी. विभा देवी ने 71618 वोट हासिल किए थे. वहीं इस बार विभा देवी जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं.

दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के दो विधायकों-- विभा देवी और प्रकाश वीर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में शामिल हो गए थे.

नवादा सीट पर विभा देवी का दबदबा 

विभा देवी के पति और पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव हाल में पटना उच्च न्यायालय से ‘पॉक्सो' मामले में बरी होने के बाद जेल से बाहर आए हैं. यादव का नवादा जिले में काफी राजनीतिक प्रभाव है. वह कथित तौर पर तब नाराज हो गए थे जब पिछले लोकसभा चुनाव में राजद ने उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया. उनके भाई बिनोद यादव ने तब राजद छोड़कर नवादा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था.

