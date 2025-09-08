विज्ञापन
'राजबल्‍लभ है कौन? अपराधी हैं, और क्‍या बोलेंगे'... तेजस्‍वी की पत्‍नी पर टिप्‍पणी के बाद बोले तेजप्रताप 

ये पूछने पर कि पहले राजद में ही रहे हैं, राजबल्‍लभ और अब ऐसा कह रहे हैं.... तेजप्रताप ने कहा कि पार्टी ने पहले ही राजबल्लभ यादव की अपराधी छवि को देखते हुए कार्रवाई कर दी थी. पार्टी से निकाल दिया था. ऐसे लोगों का पतन होना तय है. 

  • नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है.
  • तेजप्रताप यादव ने राजबल्लभ यादव को अपराधी बताया और उनकी आपराधिक छवि को लेकर कड़ी आलोचना की.
  • तेजप्रताप ने बताया कि राजबल्लभ यादव को उनकी आपराधिक छवि के कारण पार्टी से निकाल दिया गया था.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार में राजद नेता तेजस्‍वी यादव की पत्‍नी राजश्री को लेकर ओछी टिप्‍पणी करने वाले नवादा के पूर्व विधायक राजबल्‍लभ यादव पर तेजप्रताप यादव ने हमला बोला है. रविवार को मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तेजप्रताप यादव ने इस बारे में सवाल करते ही तपाक से बोला- राजबल्‍लभ है कौन, कौन है राजबल्‍लभ! फिर उन्‍होंने राजबल्‍लभ यादव को अपराधिक छवि का आदमी बताया. 

बता दें कि नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने नारदीगंज की सभा में ओछी टिप्‍पणी कर दी थी. उनके बयान के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उनकी तस्‍वीरें भी जलाई गई थी. डिप्‍टी सीएम विजय सिन्‍हा ने भी राजबल्लभ के बयान की निंदा की थी. 

'अपराधिक छवि का आदमी और क्या बोलेगा'

छोटे भाई तेजस्‍वी की पत्‍नी पर की गई टिप्‍पणी से तेजप्रताप यादव नाराज दिखे. उन्‍होंने कहा, 'राजबल्लभ यादव अपराधी है, अपराधिक छवि का आदमी और क्या बोलेगा.' मीडिया के ये पूछने पर कि पहले राजद में ही रहे हैं, राजबल्‍लभ और अब ऐसा कह रहे हैं.... तेजप्रताप ने कहा कि पार्टी ने पहले ही राजबल्लभ यादव की अपराधी छवि को देखते हुए कार्रवाई कर दी थी. पार्टी से निकाल दिया था. वो आपराधिक छवि के लोग हैं. ऐसे लोगों का पतन होना तय है. 

तेजप्रताप, रविवार को मुजफ्फरपुर शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. उन्‍होंने बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में पूजा-अर्चना करने की इच्छा जताई थी, हालांकि चंद्रग्रहण के चलते मंदिर में सूतक लगने से वो दर्शन नहीं कर पाए थे. बाद में मंदिर परिसर में मुख्य पुजारी विनय पाठक अभिषेक पाठक ने उनका स्वागत और सम्‍मान किया.

