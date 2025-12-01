रामकृपाल, तेजस्वी का गले मिलना, बाहुबली की पत्नी नहीं पढ़ सकीं शपथ... बिहार विधानसभा सत्र डे-1 के टॉप मोमेंट

Bihar Assembly Session Day-1 Top Moments: बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हुआ. आज सदन में विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ. कुछ विधायक आज शपथ नहीं ले पाए. वे कल शपथ लेंगे. आज सबसे पहले सम्राट चौधरी ने शपथ ली. इसके बाद अन्य मंत्रियों ने शपथ ली. मंत्रियों के बाद प्रेम कुमार ने शपथ ली. फिर तेजस्वी यादव ने. इसके बाद विधानसभा क्रमांक के हिसाब से सदस्यों ने शपथ ली. ज्यादातर नेताओं ने शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार के पांव छुए.

तेजस्वी यादव से गले मिलते दिखे रामकृपाल यादव

शपथ ग्रहण के दौरान तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया. वहीं रामकृपाल यादव तेजस्वी यादव के गले मिले. रामकृपाल यादव शपथ लेने के बाद स्पीकर से मिलकर लौटे तो उन्होंने तेजस्वी का अभिवादन किया. फिर दोनों नेता एक दूसरे के गले मिल लिए.

15 विधायकों ने मैथिली में ली शपथ

हिन्दी के बाद सबसे अधिक 15 विधायकों ने मैथिली में शपथ ली. मिथिलांचल से चुनकर आए 15 विधायकों ने मैथिली में शपथ ली. 5 विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली. तारकिशोर प्रसाद, रत्नेश सदा, संजय कुमार सिंह, वीरेंद्र पासवान, मिथिलेश तिवारी ने संस्कृत में शपथ ली.

5 विधायकों ने अंग्रेजी तो 5 ने उर्दू में ली शपथ

5 विधायकों सिद्धार्थ सौरव, विष्णुदेव पासवान, राहुल कुमार सिंह, राकेश रंजन, चेतन आनंद ने अंग्रेजी में शपथ ली. 5 विधायकों, आबिदुर रहमान, सरवर आलम, अख्तरूल ईमान, कमरूल होदा, मुर्शीद आलम ने उर्दू में शपथ ली. वहीं 5 विधायकों ने संस्कृत में भी शपथ लिया.

विधायकों ने खूब नारे भी लगाए

बख्तियारपुर से लोजपा के विधायक अरुण कुमार ने शपथ ग्रहण के बाद जय नीतीश कुमार का नारा लगाया. नीतीश कुमार इसी विधानसभा में वोट करते हैं. इस बार भी वे वोट देने बख्तियारपुर गए थे. सीमांचल से जीत कर आए कई विधायकों ने जय सीमांचल, सीमांचल जिंदाबाद के नारे लगाए. मैथिली में शपथ लेने वाले विधायकों ने जय मिथिला के नारे लगाए. कटोरिया से विधायक पूरण लाल टुडू ने जोहार कहने के बाद शपथ ली.

हवाई चप्पल में विधानसभा पहुंचे RJD विधायक

बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन राजद विधायक गौतम कृष्ण की सादगी की भी खूब चर्चा हुई. गौतम कृष्णा हवाई चप्पल में विधानसभा पहुंचे थे. पहले भी सार्वजनिक जीवन में उनका यही अंदाज रहता है. गौतम कृष्ण सहरसा के महिषी विधानसभा से विधायक चुने गए हैं.

विधायक नहीं पढ़ पाईं शपथ पत्र

कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास 3 बार में शपथ पूरी कर पाए. पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी दो बार में शपथ ले पाईं. राजद विधायक अनीता कुमारी ने तय शपथ पत्र से इतर शपथ पत्र पढ़ने की कोशिश की. प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने उन्हें रोका. बाद में उन्होंने सही शपथ ली.

नवादा के बाहुबली विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी और जदयू विधायक विभा देवी सही से शपथ नहीं ले पाईं. वे शपथ पत्र पढ़ नहीं पा रही थी. पास में मौजूद मनोरमा देवी ने उन्हें मदद की. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

बसपा विधायक से तेजस्वी ने काफी देर बात की

बसपा के इकलौते विधायक सतीश यादव से तेजस्वी यादव ने काफी देर तक बात की. सतीश यादव बसपा के इकलौते विधायक हैं. उनके पाला बदलने की खूब चर्चा है. हालांकि बताया गया कि तेजस्वी यादव ने उनसे उनके पिता का हालचाल पूछा जो इन दिनों बीमार हैं. तेजस्वी यादव ने चेतन आनंद से भी काफी देर तक बात की. चेतन पिछली बार राजद से जीते थे लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदल लिया था. इस बार वे जदयू से जीते हैं. चेतन आनंद के चचेरे भाई की पिछले दिनों मृत्यु हो गई थी. तेजस्वी ने उसके बारे में बातचीत की.

प्रेम कुमार ने किया नामांकन

स्पीकर के पद के लिए गया ने 9वीं बार के विधायक प्रेम कुमार ने नामांकन किया. उनका स्पीकर बनना तय है. मंगलवार को स्पीकर का चुनाव होना है. बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज नए विधानसभा के सत्र से पहले विधानभवन पहुंचे. सीएम इस दौरान हल्की मुस्कान के जरिए सभी का अभिवादन किया. एनडीए ने बंपर जीत के साथ फिर से सत्ता में वापसी की है.

