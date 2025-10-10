'बेटा ललटेनवा! गदहा कितनी कोशिश कर ले, सिर पर सींग...' तेजस्वी पर जीतनराम मांझी का तंज

बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है. राजनेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है. इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर हमला बोला है. हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट कर कहा कि गदहा कितनी भी कोशिश कर ले, सिर पर सींग नहीं निकल सकता.
अपनी पोस्ट में मांझी ने लिखा, 'लालू परिवार के सत्ता के प्रति बौखलाहट देखकर ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अगली प्रेस कांफ्रेंस में यह घोषणा करते हुए कहेंगे कि यदि बिहार में राजद सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को चांद और मंगल ग्रह पर चार कठ्ठे का एक-एक फार्म हाउस दिया जाएगा.'
आगे उन्होंने लिखा कि बेटा ललटेनवा, 'गदहा चाहे कितनी कोशिश कर ले ओकर सिर पर सींग नहीं निकल सकता. बूझे...'
तेजस्वी ने किया सरकारी नौकरी देने का वादा
बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को 'हर घर में एक सरकारी नौकरी' देने का वादा किया. तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर एक ऐसा अधिनियम बनाया जाएगा, जिसके तहत बिहार के हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी.
उन्होंने कहा, 'बिहार में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, जिसके पास सरकारी नौकरी न हो. यह हमारा संकल्प है और हम इसे पूरा करेंगे. इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है. हमने पिछले 17 महीनों में पांच लाख नौकरियां दी हैं और लगभग 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन किया है.'
उन्होंने आगे कहा कि जब हर घर में सरकारी नौकरी होगी, तब बिहार की जनता पूरी ताकत से उनकी सरकार के साथ काम करेगी और राज्य की विकास यात्रा में तेजी आएगी.
