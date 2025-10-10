विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO : पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार में बाढ़ पीड़ितों को बांटा कैश, आचार संहिता की उड़ी धज्जियां

पप्पू यादव ने इस दौरान स्थानीय सांसद चिराग पासवान और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि लगातार लोगों के घर कट रहे हैं. लेकिन अभी तक किसी नेता ने इनकी सुध नहीं ली है और प्रशासन ने भी इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO : पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार में बाढ़ पीड़ितों को बांटा कैश, आचार संहिता की उड़ी धज्जियां
  • वैशाली में आचार संहिता के बावजूद सांसद पप्पू यादव ने कटाव पीड़ितों को चार हजार रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की.
  • पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के डर से गरीबों की मदद करना वे कभी नहीं छोड़ेंगे और अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे.
  • उन्होंने सांसद चिराग पासवान और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर कटाव पीड़ितों की उपेक्षा का आरोप लगाया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
वैशाली:

बिहार के वैशाली में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने वैशाली के सहदेई प्रखंड क्षेत्र के गनियारी में कटाव पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक सहायता दी. उन्होंने लगभग 80 परिवारों के बीच 4,000-4,000 रुपये का वितरण किया.

'जिसको जो करना है करे, गरीबों की मदद नहीं रोकेंगे'

आचार संहिता के दौरान पैसे बांटने के सवाल पर पप्पू यादव ने बेबाकी से कहा कि उन्हें चुनाव आयोग का डर नहीं है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के डर से पप्पू यादव गरीब को मदद करना बंद नहीं करेगा, जिसको जो करना है, वो करे. चार हजार रुपया दिए हैं, कम से कम तिरपाल तो होगा, कुछ दिन जी तो लेगा. गरीब की मदद करना छोड़ दे, ये पप्पू यादव से संभव नहीं होगा.

चिराग पासवान और नित्यानंद राय पर हमला

पप्पू यादव ने इस दौरान स्थानीय सांसद चिराग पासवान और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि लगातार लोगों के घर कट रहे हैं. लेकिन अभी तक किसी नेता ने इनकी सुध नहीं ली है और प्रशासन ने भी इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है.

नेताओं पर बरसते हुए उन्होंने कहा, "आपके पैसे से अभी 100 हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, आपके पैसे से करोड़ों-अरबों रुपये चुनाव पर खर्च किए जाएंगे और इन पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आती? आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए.

कटाव पीड़ितों ने भी बताया कि उनकी समस्या देखने के लिए अभी तक कोई नेता नहीं आया था. पीड़ित अवधेश राय ने कहा, "सब मकान ढह गया, जमीन भी चली गई। पप्पू यादव मदद कर रहे हैं, कोई और मदद के लिए नहीं आया. घर दिलाने की बात कही है, अभी तीन-चार हजार रुपए दे रहे हैं, कुछ तो मदद होगी."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pappu Yadav, Violation Of Code Of Conduct, Pappu Yadav Distributed Money, Bihar News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com