IND vs SL: 44 चौके, 8 छक्के वाले सरफराज को मिला मौका, साई सुदर्शन की जगह टीम में शामिल

श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में चोटिल साई सुदर्शन की जगह भारत के बल्लेबाज सरफराज खान को शामिल किए जाने की संभावना है.

माना जा रहा है कि सुदर्शन को चोट लगी है, जिसके कारण वे आने वाली सीरीज से बाहर हो सकते हैं. टीम को लेकर अंतिम फ़ैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा लिए जाने की उम्मीद है.

BCCI के एक सूत्र ने ANI को बताया कि, 'श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में चोटिल साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान को शामिल किए जाने की संभावना है.' सुदर्शन बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं और उन्होंने बैटिंग और फील्डिंग ड्रिल में भी हिस्सा लिया है. हालांकि, इस बात की संभावना कम थी कि वे श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए समय पर पूरी तरह फिट हो पाते, जो 15 अगस्त को गाले में शुरू होने वाला है.

जब भारतीय टीम श्रीलंका के लिए रवाना हुई तो सुदर्शन भी साथ नहीं गए और इस तरह वे कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ चल रहे तीन दिवसीय वार्म-अप मैच में नहीं खेल पाए, जो शुक्रवार (8 अगस्त) को शुरू हुआ था. इस बीच, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल की दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में भी चोट लग गई.

BCCI ने X पर पोस्ट किया, 'गुरुवार को भारत की प्रैक्टिस के दौरान कप्तान शुभमन गिल की दाहिने हाथ की रिंग फ़िंगर में चोट लग गई. एहतियात के तौर पर, वे SLC XI के खिलाफ़ वार्म-अप मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे. BCCI की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है. गिल की अनुपस्थिति में केएल राहुल टीम की कप्तानी करेंगे.'

दूसरी ओर, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी सीरीज से बाहर हो गए हैं क्योंकि वे इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के दौरान लगी बाएं घुटने की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. पुरुष चयन समिति ने बुमराह की जगह आकिब नबी को टीम में शामिल किया है. सीरीज से पहले भारत को कई चोटों की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है. हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी क्रमशः हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण बाहर हैं.

वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं, जबकि आकाश दीप भी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वह अपनी पीठ में स्ट्रेस रिएक्शन से उबर रहे हैं. यह सीरीज चल रहे ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल का हिस्सा होगी. शुभमन गिल की कप्तानी में, भारत अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग में पांचवें स्थान पर है. टीम ने नौ मैचों में चार जीत और चार हार दर्ज की हैं और उनका पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) 48.150 है.

सरफराज खान का टेस्ट करियर

सरफराज खान ने अब तक भारत के लिए 6 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 371 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 37.10 का रहा है. उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं, जबकि उनका हाईएस्ट स्कोर 150 रन है. सरफराज के बल्ले से अब तक 44 चौके और 8 छक्के निकले हैं. मध्यम क्रम के इस बल्लेबाज ने घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाकर टीम इंडिया में जगह बनाई थी और अब साई सुदर्शन के चोटिल होने की स्थिति में एक बार फिर भारतीय टेस्ट टीम में वापसी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं.

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