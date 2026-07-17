बिहार पुलिस का बेड़ा हुआ मजबूत; CM सम्राट ने 48 पुलिस बस, 30 चार पहिया वाहन और 6 एंबुलेंस को दिखाई हरी झंडी

बिहार सरकार ने पुलिस विभाग को आधुनिक संसाधनों से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय से 48 पुलिस बस, 30 चार पहिया वाहन और 6 एंबुलेंस का लोकार्पण कर उन्हें रवाना किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वाहनों के शामिल होने से पुलिस की गश्त व्यवस्था, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा. कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और बिहार पुलिस को आधुनिक संसाधनों से लैस करने के लिए लगातार काम कर रही है. उनका कहना था कि इन नए वाहनों के शामिल होने से पुलिस की कार्यक्षमता और दक्षता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी.

पुलिस पहले से अधिक तेजी से मौके पर पहुंचेगी : CM सम्राट

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नए पुलिस वाहन राज्यभर में गश्त व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे. किसी भी आपात स्थिति या अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस पहले से अधिक तेजी से मौके पर पहुंच सकेगी. इससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी और आम लोगों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी. उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक संसाधनों से लैस पुलिस बल ही बदलते समय की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है. सरकार लगातार पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है, ताकि जनता को सुरक्षित माहौल और बेहतर पुलिस सेवा मिल सके.

Bihar News: पुलिस को नए वाहनों की सौगात

सरकार का मानना है कि इन नए वाहनों के संचालन से पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी, लंबी दूरी तक जवानों की आवाजाही आसान होगी और जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस के माध्यम से घायल पुलिसकर्मियों व अन्य लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी.

राज्य सरकार का कहना है कि बिहार पुलिस को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से सशक्त बनाने की यह पहल आने वाले समय में कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. नए वाहनों के शामिल होने से पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार होगा और लोगों का सुरक्षा तंत्र पर भरोसा भी मजबूत होगा.

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